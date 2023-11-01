迎接ITF台北國際旅展 凱撒飯店連鎖祭百萬好禮搶客

2023 ITF台北國際旅展將於11月3日在南港展覽館登場，為搶攻明年國旅市場，凱撒飯店連鎖集結旗下10家飯店祭出逾20種住宿商品及中西式美饌券、最低下殺1.9折，此外，為增加話題性、進而帶動業績銷量，凱撒飯店連鎖 (攤位號碼：I1101)首次結合集團公益事業「新北凱撒勇士女壘隊」元素，推出現場獨家滿額兌獎活動「凱撒HOME RUN！」，單筆滿1萬元即可獲得一張兌獎卡，張張有獎，總金額高達百萬，最大獎為價值超過30萬元的環遊凱撒頂級假期，鼓勵民眾趁機一次買齊食宿玩樂商品。

凱撒飯店連鎖「聯合通用券」買10再送1 住宿、餐飲一次囤貨

凱撒連年熱銷的「聯合住宿券」抗漲維持每張2,500元，優惠效期長達1年，展場買10張送1張贈品券，折扣換算每張最低2,272元，依張數搭配可住遍凱撒全省飯店，組合最低下殺1.9折優惠，絕對是使用彈性最高的超值商品。詢問度第一的「聯合餐飲券」每張720元適用全省7家餐廳，同樣享買10送1優惠，團購折扣換算每人僅需654元起，即可擇一享用台北凱撒「Checkers自助餐廳」、台北凱達「百宴自助餐廳」或新板希爾頓「悅市集自助餐廳」，揪團湊券買越多省越多！

展場限定，超殺飯店自助餐券限量銷售，每人最低不到500元！

看準每年ITF旅展是饕客趁機撿便宜的好時機，今年凱撒飯店連鎖加碼推出展場限定的自助餐券搶客，台北凱撒「Checkers雙人自助晚餐券」每張999元，換算下來每人不用500元就能歡聚吃到飽，而台北凱達百宴自助餐廳也祭出低於市場價的1,188元雙人餐券，十分划算，旅展期間每日限量50張、每人限購2張，對於近期有用餐需求的民眾來說，是不可錯過的超值商品。此外，台北凱撒首次推出經典伴手禮「金牌蘿蔔絲酥餅禮盒」提貨券，每張399元，不僅價格絕無僅有超值，效期長達一年，鼓勵消費者可趁便宜入手、日後再至飯店預約取貨。

除了現場必買的限定商品外，各飯店也紛規劃特色商品搶客，包括國旅熱門的墾丁凱撒推出雙人花園客房一泊二食方案，原價17,600元，旅展只要6,999元。台南趣淘四人豪華景觀客房一泊一食，加贈曾文水庫門票及六項冒險活動體驗，展場限定每張只要3,800元。若想體驗大台北都會魅力，板橋凱撒的「薈萃客房住宿券」每張4,999元，折扣換算等同下殺23折，以新板特區璀璨夜景相伴，享翌日美味自助早餐，或可參考阿樹國際旅店的仰心湯屋雙人90分鐘優惠套券，每套6張9,000元，即使身處城市也能輕鬆享受氤氳暖湯。此外，精打細算的饕客亦不可錯過板橋凱撒「鴨香寶全鴨五吃外帶餐券」1,880元及台北凱達「冠軍豬腳餐券」850元，等同現享最低46折優惠，是與親友歡聚共享的超值選擇。

小資出遊超值組！趣淘漫旅三館聯賣套票 平均一人不到1,500元

凱撒集團旗下潮流品牌「趣淘漫旅」今年首次推出「CHAM CHAM漫遊套券」，每套3張7,998元，平均每人不到1,500元，可彈性安排暢玩北、東、南三館特色飯店，以超激省方案搶攻年輕客群！

凱撒飯店連鎖眾多優惠食宿遊樂商品盡在ITF台北旅展，消費者單筆滿1萬元即可獲得一張兌獎卡、滿2萬元兩張，以此類推，張張有獎，有機會帶回價值超過30萬元的環遊凱撒頂級假期、聯合住宿券、餐飲券及凱撒女壘限量紀念好禮！此外，為嘉惠無法至現場消費之民眾，亦可於凱撒線上旅展隔空搶購，今年加入會員即可取得專屬票夾，即買即用超便利服務，商品詳情請洽凱撒飯店連鎖官網查詢：https://www.caesarpark.com.tw/event/。