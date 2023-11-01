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【秒殺!】台灣武陵農場2024年「櫻花季」今開放訂房　2500間客房1分鐘完售

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/01 11:27
武陵農場櫻花林盛開時美景如畫，每年櫻花季住宿訂房總是秒殺。（武陵農場提供）中央社

武陵農場櫻花林盛開時美景如畫，每年櫻花季住宿訂房總是秒殺。（武陵農場提供）中央社

武陵農場明年(2024) 2月櫻花季今天(11月1日) 上午開放訂房，武陵農場指出，2500多間房間，開放訂房1分鐘後全部秒殺；12月1日上午8時起，露營區也開放訂房。

位於台中市和平區的武陵農場種植大片櫻花，武陵農場表示，每年櫻花季農場內繽紛櫻花雨的美景如畫，讓許多遊客爭睹「櫻姿」，不畏路途遙遠也要上山賞櫻。農場公告民國113年櫻花季疏運管制時程自2月8日至2月29日止，共22天 (編按: 2月10至14日為春節) 。

【秒殺!】台灣武陵農場2024年「櫻花季」今開放訂房　2500間客房1分鐘完售

武陵農場種植大片櫻花，櫻花盛開時，美景如畫，吸引許多民眾上山賞櫻。（武陵農場提供）中央社

【秒殺!】台灣武陵農場2024年「櫻花季」今開放訂房　2500間客房1分鐘完售

武陵農場楓葉部分轉紅，賞楓期在10月下旬至12月上旬左右，最佳賞楓期則約在11月中旬左右。（武陵農場提供）中央社

武陵農場今上午8時30分開放明年櫻花季訂房，電話、網路同步進行。中央社引述農場人員指出，在明年櫻花季期間，每天116間房，總共2552間房，開放訂房後1分鐘全部秒殺。

武陵農場表示，目前已訂房成功的客人，要在3天內完成訂房匯款，才算成功訂房，屆時將清查房間。

另外，已確認訂位的旅客可在明年1月份下載車輛通行證；其餘遊客仍可透過公共運輸或團客預約入園賞櫻。今年12月1日上午8時起，露營區也開放訂房。

【秒殺!】台灣武陵農場2024年「櫻花季」今開放訂房　2500間客房1分鐘完售

武陵農場櫻花林美景如畫，2024櫻花季住宿11月1日開放訂房，櫃台人員忙著接聽電話。（武陵農場提供）中央社
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更新時間 : 2023-11-01 19:38 GMT+08:00

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