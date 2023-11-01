2023 ITF台北國際旅展11/3登場 1,300個攤位創記錄 跨年、寒假春節想出國的你快來搶好康

2023 ITF台北國際旅展將於本週五（11/3）起在台北南港展覽館1館登場登場！集結104個國家、城市、全台各類旅行業者、上百家飯店餐廳、航空公司、遊樂園等，共1,300個攤位爆棚展出，創近6年紀錄，並首次在廊道規劃展區。

台灣觀光協會昨（10/31）日舉行展前記者會，葉菊蘭會長表示，今年ITF攤位供不應求，因此首次將南港展覽館1樓的廊道規劃為展區，盼能把台灣和世界各地最新、最好玩、最優質的一面帶進展場，讓所有前來參加的朋友都能滿載而歸。

葉菊蘭說，從今年ITF早鳥、預售票販售期間的踴躍情形來看，今年參展人次預期將能大幅成長！相信在ITF台北國際旅展的帶動下，可以持續讓觀光旅遊業蓬勃發展。

交通部觀光署周永暉署長表示，ITF是重要的B2B平台，舉辦超過1000場次的旅遊交易會，多年來持續推廣優質的旅遊產品。預估將於展期間迎來今年第五百萬位來台觀光遊客，對於台灣旅遊業來說意義非凡，期待這次透過ITF讓台灣旅遊再創佳績。

國外展出單位除了大眾喜愛的日韓擴大展出，強勢回歸的香港、秘魯、捷克等單位也值得期待，還有德國、不丹、美國各州政府辦事處協會、濟洲海洋協會，以及多家歐洲頂級遊輪首度參展。

國內單位除飯店、旅行社業、遊樂園、伴手禮等，更有全台中央地方單位，帶來台灣部落、農村、文化、森林、客庄、觀光工廠、故宮、地方小旅行等多面向深度探索玩法。

今年除中華航空、長榮航空、星宇航空、台灣虎航、國泰航空亞洲萬里通、日本航空、越南航空等7大航空公司參展外，許多國家館也與各大航空公司合作，並率先展開線上促銷，更將在旅展現場推出展場限定的優惠機票、禮品與超值加購，以及抽獎活動。

各大旅行社推出豐富、獨家的主題遊程，無論是深受國人喜愛的日韓及東南亞，或是歐美、中東地區，都有深具地方特色的超值行程，鳳凰旅行社推出土耳其11天破盤超低價49,900元起、義大利10天限定團第2人減10,000元，帶你遊覽6處世界遺產；易飛網規劃有北海道5日行程僅三萬初、東京機加酒5日12,900元。

而距離2024年倒數62天，東南旅行社推出雪梨港灣遊船跨年煙火、杜拜哈里發塔炫麗煙火行；雄獅旅行社推出印度泰姬瑪哈陵曙光行、泰國跨年煙火6日不到三萬元。

春節出遊也可趁ITF先卡位，可樂旅行社推出韓國新春系圍爐饗宴，最低19,900元起就可開心到國外過年，還有日本團限定「蘋安賀歲」蜜蘋果，與獨家環球影城「THE SHOW TIME新春包場派對」等內容，搭配團費最高減3,000元優惠。

另外，千萬別錯過各家旅行社於ITF主推的展場限定商品。首次參展的金龍旅遊大方祭出每日限量瘋搶，最高折扣一萬三，包含璀璨印度7日不用五萬，就可深入造訪印度黃金三角、5大世界遺產，更享宮殿豪華飯店住宿1晚；以及展場限定一口價，雙點進出德奧捷10日77,900元起暢遊東歐等。各大旅行社都在ITF現場推出展場限定超值優惠，超狂加碼。

餐券、住宿券、SPA泡湯券都是每次旅展吸引消費者必搶的亮點，今年集結晶華酒店、老爺酒店、萬豪酒店、長榮酒店、台北君悅酒店、寒舍集團等知名飯店業者推出各項超值住宿優惠券；五星飯店住宿券最低下殺16折、SPA泡湯券15折起，還有下午茶、早午餐、身體按摩、臉部護理等票券，享受全方位的身心療癒。