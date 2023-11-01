更新【台灣2024大選】侯友宜朱立倫柯文哲10/31晚間密會　朱: 名字一定在同一張選票上

更新時間: 2023-11-01 12:15

(14:04 更新柯文哲、侯友宜說法)

藍白合尚無定論，國民黨主席朱立倫、總統參選人侯友宜、民眾黨主席柯文哲昨（10/31）晚間密談。朱立倫今（11月1）日表示，昨天會面有幾個重點，包括堆疊善意、降低疑慮，以及能夠好好換位思考，強調現在要尋求政黨協商的方法，不是比賽的方法，他稱前段時間兩方提出來的「都過去了」。

(TVBS新聞截圖)

根據TVBS，朱立倫今（1）日表示，昨天會面柯文哲也提出說要有公平的方法，但現在還沒有具體的內容，強調現在要尋求政黨協商的方法，不是比賽的方法。

中央社引述民眾黨1日稱，會中對於總統人選產出方式尚未凝聚共識，會中朱希望再碰面，柯則希望國民黨先提出方案，「如果沒有提出的話，可能也不需要再見面了」。

朱立倫則說，所以「當然要有方案」，喊話兩邊都想一想，也會參考國外一些經驗，堆疊善意、減少疑慮，最後團結勝選。



媒體追問，正、副總統人選仍未決定？TVBS引述朱立倫說，名字一定會在同一張選票上。

柯文哲說法

中央社引述柯文哲表示，雙方都有支持者需要交代，合作要有公開公平的比賽規則，若合作搞到密室協商，台灣民眾也不會接受；雖然朱立倫約定下次見面時間，但他認為若雙方都有堅持，等朱立倫想出辦法，再決定是否見面。

柯文哲說，選票上誰正誰副他都可接受，他要的只是一個公平的比賽規則，「你又不敢比，要怎麼解決？」他說，若沒有公平比賽方式，最後下場就是變政治分贓。

媒體詢問，如何看待朱立倫今天受訪稱，「已答應柯、侯在同張選票上，且進入政黨協商」。

柯文哲說，「沒有」，表示比賽規則公平就可以參加比賽，但不能先把人家框在上面，再來討論比賽方式，「朱主席自己想好方法再來講」。

柯文哲也說，民眾黨做為一個獨立政黨，還是要有其自主性，昨天也展開全國環島計畫，「可以合作，但也不是停在那裡等合作，該做的我們還是要先做」。

媒體詢問，是否對昨晚會面洩露有些不諒解。柯文哲說，只要看誰報導、記者跑哪一個路線就知道。

侯友宜說法

國民黨總統參選人侯友宜今天在雲林表示，面對政黨協商2黨主席要思考用新方式，共同往前推進，讓藍白合作能順利。

柯陣營今天指出，柯文哲、朱立倫、侯友宜昨晚的確有碰面，地點是朱立倫非常積極安排。會中對於總統人選產出方式沒共識，柯希望朱先提出方案，如果沒有提出來，那可能也不需要再見面了。

侯友宜今天在虎尾農會參觀花生加工廠及並與農民座談後接受媒體聯訪。針對昨晚會談，侯友宜說，過程當中大家都希望拿出新的方式來面對政黨協商。

侯友宜說，不要再堅持舊有的方式，面對政黨協商2黨的主席都要去思考如何用新的方式，共同往前推進，讓藍白合作能夠順利。期待大家多一點善意、開放、互相體諒。

媒體問到傳聞昨天密會消息走漏是侯友宜競辦執行長金溥聰放出的消息，中央社引述侯友宜說，「你們想太多了」，這跟金溥聰完全沒關係，他只告知金溥聰會面的時間，也沒有說地點，不要把什麼事情都賴到金溥聰身上。

對於民進黨總統參選人賴清德看藍白合只有一句話「空」，侯友宜說，民進黨政府執政那麼多年，看到只有一個字「貪」。另外，為了選舉不斷改變很多政策方向就是「騙」；現在6成民意都希望藍白合作，把人民的聲音當作空氣，真的「空」的是民進黨。

首次發稿: 2023-11-01 09:31

不再「藍白拖」? 侯友宜朱立倫柯文哲10/31晚間密會 疑討論「總統人選」產出方式

國民黨與民眾黨10/30進行首場黨主席之間的政黨協商後，昨(10/31) 晚間10時左右，又安排了國民黨總統參選人侯友宜、國民黨主席朱立倫與民眾黨總統參選人柯文哲三人間的密會。

台視新聞報導，三人原本要在新北市新店碰面，討論「總統人選產出方法」，但疑似因為消息提前曝光，3人並未現身，而是轉往鄰近景美捷運站的一間鋼鐵公司內，進行密談，會談時間不到一小時，畫面也被拍到。

根據自由時報，昨晚11點左右會談結束後，鋼鐵公司鐵門打開，柯、周兩人先行步出，面對在場媒體詢問協商結果，兩人避談匆匆離去，稍後侯、朱等人也先後離開，侯面對詢問笑而不答，朱立倫則說：「明天（週三11月1日）跟大家報告！」

朱立倫與柯文哲10月30日進行國民黨、民眾黨政黨協商會議，會後發表四點共同聲明，僅談理念、政見及立委選舉，未觸及最關鍵的總統人選，外界都在關注3人協商時間。

昨(10/31) 上午侯友宜與柯文哲曾到宜蘭同台出席外澳接天宮玄天上帝來台200周年陸海空接駕大典，雙方陣營支持者都為彼此參選人加油。

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