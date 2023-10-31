台北國際旅展逾千展位爆棚登場　超值住宿餐飲券、機票優惠搶先看！

2023台北國際旅展集結104個國家 、城市、全台各類旅行業者、上百家飯店餐廳、航空公司、 遊樂園等，共1,300個攤位爆棚展出，帶來全球最新主題旅遊與優惠，將於11月3日至6日在台北南港展覽館1館登場！

最熱門的國外單位日韓擴大展出，還有德國、不丹、 美國各州政府辦事處協會、濟洲海洋協會， 以及多家歐洲頂級遊輪首度參展，強勢回歸的香港、秘魯、 捷克等單位也值得期待。

除了中華航空、長榮航空、星宇航空等7大航空公司參展外， 許多國家館也與各大航空公司合作， 已紛紛率先展開線上促銷，將在現場推出展場限定的優惠機票、禮品與超值加購， 更有抽獎活動。

鳳凰旅行社推出土耳其11天破盤超 低價49,900元起、義大利10天限定團第2人減10,000 元，遊覽6處世界遺產；易飛網規劃有北海道5日行程僅三萬初 、東京機加酒5日12,900元。而距離2024年倒數62天， 精彩各國跨年行程也不容錯過。

東南旅行社推出雪梨港灣遊船跨年煙火、杜拜哈里發塔炫麗煙火行； 雄獅旅行社推出印度泰姬瑪哈陵曙光行、泰國跨年煙火6日不到三萬 元。

可樂旅行社推出韓國新春系圍爐饗宴，最低19,900元起就可開 心到國外過年，還有日本團限定「蘋安賀歲」蜜蘋果， 與獨家環球影城「THE SHOW TIME新春包場派對」等內容，搭配團費最高減3,000元優惠 ！還沒計畫好跨年、寒假春節旅行，就到ITF來挖寶。另外， 千萬別錯過各家旅行社於ITF主推的展場限定商品。

首次參展的金龍旅遊大方祭出每日限量瘋搶，最高折扣一萬三， 包含璀璨印度7日不用五萬，就可深入造訪印度黃金三角、5大世界 遺產，更享宮殿豪華飯店住宿1晚；以及展場限定一口價， 雙點進出德奧捷10日77,900元起暢遊東歐等。 各大旅行社都在ITF現場推出展場限定超值優惠，超狂加碼。

超值住宿餐飲券、SPA泡湯券，ITF開搶！晶華酒店、 老爺酒店、萬豪酒店、長榮酒店、台北君悅酒店、 寒舍集團等知名飯店業者推出各項超值住宿優惠券； 五星飯店住宿券最低下殺16折、SPA泡湯券15折起， 還有下午茶、早午餐、身體按摩、臉部護理等票券， 享受全方位的身心療癒。各單位更用心安排豐富抽獎活動， 主辦單位也推出早鳥禮、ITF滿額禮、信用卡滿額禮等活動， 現場加碼優惠再升級。

ITF台北國際旅展門票預售9折優惠只到11月2日，購票請至i bon售票系統、全家FamiPort、OK超商OK.go、u dn售票網、Klook、KKday、TaiTIX 等7大通路。