台北國際旅展逾千展位爆棚登場　超值住宿餐飲券、機票優惠搶先看！

2023台北國際旅展集結104個國家、城市、全台各類旅行業者、上百家飯店餐廳、航空公司、遊樂園等，共1,300個攤位爆棚展出，帶來全球最新主題旅遊與優惠，將於11月3日至6日在台北南港展覽館1館登場！
最熱門的國外單位日韓擴大展出，還有德國、不丹、美國各州政府辦事處協會、濟洲海洋協會，以及多家歐洲頂級遊輪首度參展，強勢回歸的香港、秘魯、捷克等單位也值得期待。
除了中華航空、長榮航空、星宇航空等7大航空公司參展外，許多國家館也與各大航空公司合作，已紛紛率先展開線上促銷，將在現場推出展場限定的優惠機票、禮品與超值加購，更有抽獎活動。
鳳凰旅行社推出土耳其11天破盤超低價49,900元起、義大利10天限定團第2人減10,000元，遊覽6處世界遺產；易飛網規劃有北海道5日行程僅三萬初、東京機加酒5日12,900元。而距離2024年倒數62天，精彩各國跨年行程也不容錯過。
東南旅行社推出雪梨港灣遊船跨年煙火、杜拜哈里發塔炫麗煙火行；雄獅旅行社推出印度泰姬瑪哈陵曙光行、泰國跨年煙火6日不到三萬元。
可樂旅行社推出韓國新春系圍爐饗宴，最低19,900元起就可開心到國外過年，還有日本團限定「蘋安賀歲」蜜蘋果，與獨家環球影城「THE SHOW TIME新春包場派對」等內容，搭配團費最高減3,000元優惠！還沒計畫好跨年、寒假春節旅行，就到ITF來挖寶。另外，千萬別錯過各家旅行社於ITF主推的展場限定商品。
首次參展的金龍旅遊大方祭出每日限量瘋搶，最高折扣一萬三，包含璀璨印度7日不用五萬，就可深入造訪印度黃金三角、5大世界遺產，更享宮殿豪華飯店住宿1晚；以及展場限定一口價，雙點進出德奧捷10日77,900元起暢遊東歐等。各大旅行社都在ITF現場推出展場限定超值優惠，超狂加碼。
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