孩子成長不能等！　聯合篩檢找出隱藏遲緩兒

【健康醫療網／記者王冠廷報導】孩子的成長只有一次，錯過要再趕上同齡孩子的發展將會十分困難。為讓父母了解孩子的發展歷程，宣導早期療育的重要性，新北市政府委託伊甸基金會舉辦兒童發展篩檢活動。

具備早期療育 觀念帶入社區

此次活動以「魔法師的學徒」為主題，針對不同年齡的孩子設計關卡，並將認知能力、精細動作、粗大動作、語言以及感官能力等融入其中。像是由臺北大學特殊教育系學生所規劃的「魔法感官大考驗」，透過聽音辨位、顏色配對等互動小遊戲，能看見孩子在感官上的發展進度。

新北市第4區早期療育社區資源中心主任吳哲薰表示，當孩子出現發展落後的狀況時，許多父母常不知道該如何尋求幫助，這是若沒有專業早療資源介入，容易錯過孩子的黃金療育期。因此，除了定期舉辦篩檢活動，早資中心也提供各項早療服務，如個案管理、社區療育、定點療育，以及早療諮詢等，盼成為慢飛天使家庭最堅強可靠的後盾。

透過專業諮詢 父母掌握成長進度

吳哲薰主任說，此次共有91名孩童參與篩檢，有3名的孩童需要近一步追蹤。而針對家長所諮詢的教養問題類別，以語言發展（10.5%）最多，其次為情緒問題（5.2%）以及專注力不足（2.6%），推測可能過去兩年多來因防疫與3C產品使用年齡層下降，減少外出與他人互動的機會，使孩子此領域的發展上較受限制，也增加家長育兒上的困擾。

吳哲薰主任建議，如今生活步調逐漸恢復，父母可以多帶孩子出門，在家也可以透過簡單的文字圖卡，放慢說話的速度，讓孩子仿說，增進口說能力。同時，伊甸也提供自製的親子互動遊戲秘笈，讓家長能運用家中隨手可得的材料，製作好玩的遊戲，給孩子不同的成長刺激，以及高品質的陪伴。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59743

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