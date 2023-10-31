郭台銘今早攜曾馨瑩簽連署　近日專注收尾作業少露面　　

連署書件提交期限將至，鴻海集團創辦人郭台銘今（31）日與太太曾馨瑩前往台北連署總站簽署聯署書，表示將與搭檔賴佩霞奮戰到底，連署書件將在11月1日或2日下午送出。

根據中央社，郭台銘說，台灣人應珍惜得來不易的民主，每個人都有權利講出心聲，台灣民主已到新的階段，而連署就是最好的體現，也是民主價值的真諦，「你們給我4年時間，我帶領大家走向黃金30年」。

根據中選會規定，郭台銘與賴佩霞必須在11月2日前交出28萬9667人連署書件，並會在11月14日前宣布連署結果。

連署行動進入倒數48小時，郭台銘日前宣布連署已逾30萬份，他呼籲尚未連署的支持者把握時間前往連署，一同體現主流民意最大化。

郭台銘競辦發言人黃士修表示，為了讓收件數量極大化，將視情況於11月1日下午或2日下午，將大部分連署書件送至台北市選委會，其他地區連署書則送至所在地選委會。

至於郭台銘近日鮮少露面，遭質疑是在躲媒體，黃士修說，郭台銘是做事全神關注的人，近日連署書件已進入盤點階段，他正專注於連署作業，確保民眾個資安全。他先前在9月20日左右也因盤點各站點準備進度而鮮少出現，並非是在躲媒體。

對於近期非官方連署站點頻爆不法，是否會影響不合格率，黃士修說，兩件事完全無關，但連署進度確實受影響，即便非涉案當事人，郭辦仍會全力配合調查，希望檢調單位向社會大眾交代清楚，讓民眾安心連署。