2023掰！奢華高空餐酒吧限量包廂開搶　跨年趴首選近看台北101煙火

位於微風南山48樓的高空餐酒吧 CÉ LA VI Taipei推出限量搖滾區包廂，能將台北101煙火盡收眼底，12月31日預訂包廂即可享10道美饌佳餚，近7成已被訂走，派對動物手腳要快！

信義區最高空中酒吧與餐廳CÉ LA VI Taipei可眺望台北市，菜單創意結合亞洲最迷人風味， 將傳統與現代融合的嶄新當代亞洲美食，現場也有精彩的DJ演出，是許多熱愛時尚生活的年輕人趴踢首選。

CÉ LA VI共34個室內外包廂，跨年夜非訂桌與包廂散客入場費為每人2,999元，含「ONCOR 響艷都市會所專屬尊榮禮券」，憑券可於期限內， 享有凡預訂包廂2小時以上，「包廂費1小時」優惠。



CÉ LA VI Taipei戶外包廂將台比景色盡收眼底。（圖／品牌提供）

ONCOR 響艷都市會所於2022年開幕，是the LOOP集團全新力作， 佔地600坪落腳信義區，請到名廚江振誠操刀獨家「台式小吃」，自主開發全新智慧推薦選歌系統，燈光則重金禮聘曾獲拉斯維加斯Live Design Excellence Awards 獎項的燈光設計團隊從零開始與OEM廠商合作，帶來頂級聲光饗宴。

此外， 入場散客可於跨年活動當天現場兌換限量飲品，於11月13日前訂購享早鳥優惠每人2,500元，限量票券已於線上開賣。

2023跨年夜訂購價格自40,000元至380,000元， 包廂皆搭配套餐餐點與指定酒水(含服務費)。 包廂訂位需事先預付全額，以完成訂位程序， 包廂訂位統一撥打專線0909-956-000。

跨年活動於12月31日晚間18:30開放入場，入場請著半正式服裝，以商務休閒及優雅時尚為主。 謝絕男士穿著無袖衫、背心、短褲、海灘鞋、各色藍白拖、廚師鞋、 布希鞋(洞洞鞋)、運動品牌拖鞋；女士穿著夾腳拖鞋、海灘鞋、 各色藍白拖、廚師鞋、布希鞋（洞洞鞋）、運動品牌拖鞋等入場。