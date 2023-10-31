Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 運動娛樂

2023掰！奢華高空餐酒吧限量包廂開搶　跨年趴首選近看台北101煙火

7成包廂已被搶光

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/31 18:27
CÉ LA VI Taipei推出限量搖滾區包廂。（圖／品牌提供）

CÉ LA VI Taipei推出限量搖滾區包廂。（圖／品牌提供）

位於微風南山48樓的高空餐酒吧 CÉ LA VI Taipei推出限量搖滾區包廂，能將台北101煙火盡收眼底，12月31日預訂包廂即可享10道美饌佳餚，近7成已被訂走，派對動物手腳要快！

信義區最高空中酒吧與餐廳CÉ LA VI Taipei可眺望台北市，菜單創意結合亞洲最迷人風味，將傳統與現代融合的嶄新當代亞洲美食，現場也有精彩的DJ演出，是許多熱愛時尚生活的年輕人趴踢首選。

CÉ LA VI共34個室內外包廂，跨年夜非訂桌與包廂散客入場費為每人2,999元，含「ONCOR 響艷都市會所專屬尊榮禮券」，憑券可於期限內，享有凡預訂包廂2小時以上，「包廂費1小時」優惠。

2023掰！奢華高空餐酒吧限量包廂開搶　跨年趴首選近看台北101煙火
CÉ LA VI Taipei戶外包廂將台比景色盡收眼底。（圖／品牌提供）

ONCOR 響艷都市會所於2022年開幕，是the LOOP集團全新力作，佔地600坪落腳信義區，請到名廚江振誠操刀獨家「台式小吃」，自主開發全新智慧推薦選歌系統，燈光則重金禮聘曾獲拉斯維加斯Live Design Excellence Awards 獎項的燈光設計團隊從零開始與OEM廠商合作，帶來頂級聲光饗宴。

此外，入場散客可於跨年活動當天現場兌換限量飲品，於11月13日前訂購享早鳥優惠每人2,500元，限量票券已於線上開賣

2023跨年夜訂購價格自40,000元至380,000元，包廂皆搭配套餐餐點與指定酒水(含服務費)。包廂訂位需事先預付全額，以完成訂位程序，包廂訂位統一撥打專線0909-956-000。

跨年活動於12月31日晚間18:30開放入場，入場請著半正式服裝，以商務休閒及優雅時尚為主。謝絕男士穿著無袖衫、背心、短褲、海灘鞋、各色藍白拖、廚師鞋、布希鞋(洞洞鞋)、運動品牌拖鞋；女士穿著夾腳拖鞋、海灘鞋、各色藍白拖、廚師鞋、布希鞋（洞洞鞋）、運動品牌拖鞋等入場。
微風南山
CÉ LA VI Taipei
跨年
趴踢
娛樂
ONCOR

相關新聞

台北2024跨年晚會首波卡司名單　HUSH、徐佳瑩嗨翻信義區
台北2024跨年晚會首波卡司名單　HUSH、徐佳瑩嗨翻信義區
2023/10/26 14:22
愛河成伸展台！旅德台灣時裝#DAMUR要價破億遊艇時裝秀　Netflix將上架超瘋實境秀　
愛河成伸展台！旅德台灣時裝#DAMUR要價破億遊艇時裝秀　Netflix將上架超瘋實境秀　
2023/10/17 17:03
搶便宜機票餐券快來！ 「ITF台北國際旅展」11/3起登場 早鳥票即起開賣
搶便宜機票餐券快來！ 「ITF台北國際旅展」11/3起登場 早鳥票即起開賣
2023/10/17 11:56
【開箱影片】ChatGPT可愛版！法國超紅「AI靈感大師」抵台解密快樂是什麼　誠品生活新店開幕特展亮點
【開箱影片】ChatGPT可愛版！法國超紅「AI靈感大師」抵台解密快樂是什麼　誠品生活新店開幕特展亮點
2023/09/28 19:05
大人系微醺！2023台灣5大中秋特色甜點開箱影片　Ce La Vie聯名專屬歌單賞月首選
大人系微醺！2023台灣5大中秋特色甜點開箱影片　Ce La Vie聯名專屬歌單賞月首選
2023/09/19 17:19

更新時間 : 2023-11-01 02:28 GMT+08:00

最受歡迎

韓劇「惡中之惡」導演將成果歸功池昌旭：說都是他做的也無妨
韓劇「惡中之惡」導演將成果歸功池昌旭：說都是他做的也無妨
瑞士硬漢藝術家MARCK台北全新個展　開幕派對夾娃娃彈電吉他也談藝術
瑞士硬漢藝術家MARCK台北全新個展　開幕派對夾娃娃彈電吉他也談藝術
「2023新北歡樂耶誕城」11/17開跑 以桑塔熊為主題 4大區塊、8大亮點、交通資訊搶先看
「2023新北歡樂耶誕城」11/17開跑 以桑塔熊為主題 4大區塊、8大亮點、交通資訊搶先看
【以巴衝突的百年心結】加薩走廊、西岸、巴勒斯坦、哈瑪斯　這些名詞代表何種意義？
【以巴衝突的百年心結】加薩走廊、西岸、巴勒斯坦、哈瑪斯　這些名詞代表何種意義？
萬聖節去哪玩3？2023板橋府中搞什麼鬼10/28登場 密室逃脫、討糖、變裝一次玩個夠
萬聖節去哪玩3？2023板橋府中搞什麼鬼10/28登場 密室逃脫、討糖、變裝一次玩個夠
韓劇「惡中之惡」大結局即將揭曉　池昌旭：最有魅力的地方在於人物變化
韓劇「惡中之惡」大結局即將揭曉　池昌旭：最有魅力的地方在於人物變化
日本北海道雪蟲暴增10倍　專家預估持續至11月上旬
日本北海道雪蟲暴增10倍　專家預估持續至11月上旬
Friends六人行馬修派瑞 疑家中浴缸溺斃享年54歲
Friends六人行馬修派瑞 疑家中浴缸溺斃享年54歲
【從政者自求多福】曾說改革似「長江黃河不會倒流」中國前總理李克強恐死於「被心臟病」
【從政者自求多福】曾說改革似「長江黃河不會倒流」中國前總理李克強恐死於「被心臟病」
台北米其林必比登推薦餐廳聯手炸雞龍頭　剝皮辣椒紙包雞天涼來一碗超無敵！
台北米其林必比登推薦餐廳聯手炸雞龍頭　剝皮辣椒紙包雞天涼來一碗超無敵！