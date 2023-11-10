台灣「太空創新無限挑戰」得獎團隊揭曉 衛星節能、太空人營養、太空無人載具吸睛

政府於 2019 年起即推出「太空三期計畫」，擬於十年內投入 251 億元新臺幣，近期更增列預算至 400 億元投入低軌通訊衛星的研製、規劃國家發射場，以及人才培育。預期至 2025 年將扶助太空產業產值增加 800 億元新台幣，達到近 3,000 億元新台幣，約當 100 億元美金。

為匯集臺灣太空創新人才與技術能量，經濟部產業發展署（原經濟部工業局，9月26日改制為「經濟部產業發展署」）第二屆「RunSpace太空創新無限挑戰」10 月進入決賽，今年得獎冠軍團隊為美國新創公司 SQUID3 Space Inc.，亞軍為全瑩生技公司團隊，季軍為台科大學生跨域團隊，分別提出太空中的衛星節能、太空人營養、太空新型無人載具的解決方案。

為擴大發展臺灣太空產業，行政院去（2022）年正式推動「太空基礎能量及產業發展先期計畫」，結合跨部會資源帶領臺灣太空科技與產業升級與發展；而為匯集臺灣太空創新人才與技術能量，經濟部產業發展署去年首度舉辦「RunSpace太空創新無限挑戰賽」，吸引近 50 組隊伍參賽競爭十分激烈。經濟部產業發展署表示，今年申請件數近 70 件，作品包含太空農業、太空環境清潔、生物科技、太空資安等國際主要關注議題，其次「衛星服務」領域佔 33%，「地面設備與服務」佔 16%。



2023 RunSpace太空創新無限挑戰競賽優勝團隊合影（圖／經濟部產業發展署）

競賽辦理期間策畫多場培訓活動包括太空商業實務講座、向國際創投提案的英語電梯簡報設計與技巧，協助團隊培養創新與商業化技能，打造太空跨域人才。不僅如此，今年更首度邀請海外太空協會與企業參與賽事，包含邀請泰國國家科學院 NSTDA、保加利亞立方衛星業者 EnduroSat 等國際專家於課程中與入圍團隊相互交流，為入圍團隊帶來最新衛星產業趨勢與相關應用；並在決賽擔任客座評審，從國際視野切入，給予入圍團隊提案反饋。

今年競賽冠軍團隊為 SQUID3 Space Inc. 開發的可變色電子膠帶，通過改變衛星結構外觀顏色，實現更節能的熱控。當衛星處於高溫時，電子膠帶能降低太陽光吸收率的散熱面以促進散熱，反之，當溫度較低時，它會提高太陽光吸收率將更多的熱能量傳遞到內部，使衛星變暖，這種自主調整吸散熱的功能，可以大大減少衛星暖器的電力消耗、抑制由於環境變化而產生的溫度波度，以及緩解熱應力，拿下冠軍獎金新台幣 20 萬。



冠軍團隊研發之可變色電子膠帶可有效提升衛星熱控制（圖／經濟部產業發展署）

今年的亞軍團隊為全瑩生技公司發想的「太空藥局」，團隊以具有超級抗氧化成份的益生菌蝦紅素為主要成份，發展可有效保護人類細胞免於輻射傷害死亡的太空製藥，進而減少環境物種的滅絕，拿下亞軍獎金 10 萬元。



亞軍得獎團隊利用益生菌生產可有效防止太空輻射的蝦紅素（圖／經濟部產業發展署）

季軍暨中華電信企業最愛的得獎團隊為台科大學生跨域團隊，提議發展一款名為 EVAid 的遙控太空無人機，專為太空人在極端的太空環境執行任務提供協助。團隊將離子推進器設置於模組各角頂點，使 EVAid 能夠在太空中以多個向度移動，為未來的宇宙探險創造更為安全可靠的工具。



季軍暨企業最愛獎團隊提出可協助太空人執行EVA任務之無人機（圖／經濟部產業發展署）

2024年，競賽將持續朝國際化邁進，開放各國潛力好手參與，並將邀集國際策略夥伴為賽事挹注更多資源，以競賽為人才培育與產業交流平台，為國內與海外潛力人才創造更多跨國合作契機。