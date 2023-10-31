斥諾魯總統閃電換人台灣外交「失靈疏忽」說 外交部反擊黃介正不查證

本月26日我報披露，10月國慶甫訪台灣的諾魯總統昆洛斯遭國會不信任投票下台，今（31）日台媒指外交部遭疑「情報失靈」，讓兩國邦交增變數。外交部對此表示，台諾雙方溝通管道順暢，呼籲勿以政治語言抹煞外交部及駐外人員對鞏固邦交的努力， 並傷害台諾友好邦誼。

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諾魯國會議員於10月25日表決通過對時任總統昆洛斯（Russ Joseph Kun）的不信任案，後提名議員加達布（Rennier Gadabu）與亞定（David Adeang）為總統候選人，30日亞定脫穎而出成為該國下任總統。

外交部30日指出，亞定是目前諾魯國會最資深的國會議員，曾擔任國會議長、司法部長、外貿部長、財政部長、諾魯航空公司部長及多元文化部長等要職，於2005年陪同時任諾魯總統Ludwig Scotty來台與我國簽署復交公報，並曾多次訪台；外交部將與諾魯新政府保持密切聯繫，在既有堅實的合作基礎上，持續深化兩國交流合作。

中國時報今日引述淡江大學國際事務與戰略研究所教授黃介正觀點指出，當前政府外交偏重於無邦交的美、日等國，對於邦交國確實有較疏忽的情況，也讓邦交面臨挑戰。此外，他也提出政府外交政策不能只偏重於非邦交強國訪團頻繁來台等有利於大內宣的表象，應努力維持與東南亞及印太國家的外交「再平衡」。

外交部今日發布聲明鄭重澄清，稱該篇報導所述各節均未經查證且非事實，強調外交部與駐諾魯共和國大使館對諾魯政情發展及國會議事情形均全程 密切掌握，而新任亞定總統也為我國長期友人，堅定支持兩國邦誼， 亞定總統當選後，我國駐諾魯林大使也立即代表政府恭賀致意， 雙方溝通管道順暢。

外交部提出，太平洋地四個友邦元首均於去年來台國是訪問， 四個友邦外長也於今年先後訪台，雙方高層往來頻繁、情誼緊密， 絕無黃介正所說「疏忽」、「失靈」等情形。並重話抨擊黃介正，未經查實、不做考證「真枉具學者身份」。