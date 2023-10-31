【台灣2024大選】宜蘭外澳接天宮慶典•侯友宜柯文哲同台祈福　柯將環島宣講•招募1.7萬監票志工

國民黨總統參選人侯友宜與台灣民眾黨總統參選人柯文哲，今天(10/31) 同台出席宜蘭外澳接天宮玄天上帝來台200周年陸海空接駕大典，雙方陣營支持者都為彼此參選人加油。

外澳接天宮玄天上帝來台200周年陸海空接駕大典，柯文哲上午10時20分許先抵達會場，在地支持者高喊「台灣的選擇，柯文哲」；侯友宜約在20分後也抵達會場，支持者高喊「總統好」。

在廟方安排下，侯友宜與柯文哲兩人共同上香，祈求國泰民安。兩人只簡短握手，沒有多談。

接天宮主委黃椿池致詞時說，今天侯友宜與柯文哲都出席慶典，希望兩人都能當選，「藍白合，讓兩個人都當選」。

黃椿池隨後表示，柯文哲先來的先致詞，但柯文哲只說，「希望風調雨順、國泰民安，大家身體都健康」

柯文哲致詞後，隨即輪到侯友宜，但當侯友宜講到一半時，現場民眾高喊「台灣的選擇，柯文哲」。柯文哲見狀後馬上揮手制止，侯友宜則說「別講話，拜託，大家安靜」。

侯友宜表示，他今天出席慶典，希望兩岸和平，也希望宜蘭未來更好。

另一方面，民眾黨總統參選人柯文哲今天在競選總部舉行「與哲同行三部曲」記者會，公布將啟動環島宣講，並預計招募1萬7000多名監票志工。他強調，「我們會一路繼續挺進冬天，然後贏得最後勝利」。

柯文哲致詞時表示，距離2024總統大選剩下2個多月，他在5月20日宣布代表民眾黨參選總統，這一路走來相當不易，感謝大家不論晴雨支持，現在已到秋天，「我們會一路繼續挺進冬天，然後贏得最後勝利」。

柯文哲表示，5年前賴清德擔任行政院長，台灣當時有五缺問題，至今不只五缺，還缺雞蛋、缺疫苗、缺快篩，顯然是「權力使人腐化，絕對權力使人絕對腐化」的寫照。

柯文哲表示，現在的民進黨不是30年前的民進黨，過去從黨外走進來，多麼有理想，看到如今民進黨的樣子，真的是目瞪口呆。

柯文哲說，目前台灣有超過6成民眾支持政黨輪替，他預測明年立法院將3黨不過半，因此提出聯合政府概念；不管在野整合是否成功，民眾黨還是要把握每一天親近民眾，並了解、解決民眾需要。

柯文哲公布「壯遊台灣－眾望所歸」、「咖啡車－眾咖齊聚」、「公民監票－眾所矚目」3項計畫。他解釋，團隊將從台北出發，採順時針方向環島宣講，並準備2台行動車，讓民眾站上車為自己發聲。

他也說，明年大選全台預計有1萬7000多個投開票所，他希望能招募1萬7000多名監票志工，盼透過監票部隊守護台灣民主。

根據民眾黨規劃，監票志工必須符合4項資格:

第一是具有選舉權，且非候選人本人、配偶或直系親屬；

第二是未滿72歲，且沒有「健康情形不足以執行監察職務」情況；

第三是非現役軍人、替代役男、軍校學生；

第四是非各級選委會委員、監察人員、職員、鄉鎮市公所選務人員、開票所工作人員。

柯文哲強調，台灣不是任何政黨的專利，捍衛台灣民主自由是每個公民的義務，盼支持者加入公民監票計畫，「一定會迎來最後的勝利」。

台灣民眾黨31日在柯文哲全國競選總部舉行「與哲同行三部曲」記者會，會後黨籍總統參選人柯文哲搭上巴士準備前往宜蘭展開巡迴宣傳。中央社