全台累計破2萬例本土登革熱 另增9重症7死 最短發病2日死亡

疾病管制署今（31）日表示，上週（10月24日至10月30日）新增1,533例登革熱本土病例，分布14縣市；另新增本土重症病例9例、死亡病例7例。疾管署提醒，雖然本土病例數較前7日下降，但近來氣溫適合病媒蚊生長，評估疫情傳播風險持續，民眾仍不可掉以輕心。

疾管署說明，上週新增的本土病例仍以台南市(1,233例)、高雄市(184例)、雲林縣(45例)最多，年齡介於未滿10歲至90歲以上，其中819例男性、714例女性，發病日介於10月8日至10月30日。

另新增本土重症病例9例及死亡病例7例。死亡病例年齡介於60多歲至90多歲，為3名男性、4名女性，均有潛在病史，於發病後2至21天內因病情惡化不幸過世，主要死因爲感染登革熱之後併發敗血性休克、多重器官衰竭死亡。

至於新增的9例重症為50多歲至80多歲也都有潛在疾病，重症主因嚴重出血、肝臟或心臟衰竭、意識受損、呼吸窘迫、休克等症狀。

疾管署指出，今年截至10月30日累計20,363例本土病例，病例數為近10年同期次高；本土重症病例累計112例，死亡病例共44例。

疾管署提醒，本週東北季風減弱、氣溫回暖，仍可能為病媒蚊提供活躍環境，民眾應巡視家戶內外是否有潛在孳生源並澈底清除，於戶外活動時請穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可有效成分之防蚊藥劑等防蚊措施，避免遭病媒蚊叮咬。

如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等疑似症狀時，務必儘速就醫並告知醫師旅遊史及活動史；年長及高風險族群須持續注意重症警示徵象及出血徵兆，包括腹部疼痛及壓痛、持續性嘔吐、黏膜出血、嗜睡及躁動不安等，給予妥適醫療處置。