富邦證券攜手櫃買中心　邀請七家上櫃公司赴港引資

為使外資進一步瞭解台灣產業前景與投入台灣資本市場， 富邦證券應櫃買中心邀請，聯手於10月26日在香港舉辦「202 3台灣企業日」（Taiwan Corporate Day 2023）。 這次活動由櫃買中心總經理李愛玲與富邦證券總經理郭永宜率隊前往 ，邀請宜鼎、力旺等七家上櫃公司參與，共進行40餘場與機構投資 人會議，吸引香港地區大型知名資產管理公司、 保險公司及銀行等國際投資機構參加。

富邦證券總經理郭永宜表示，這次活動邀請AI、 電動車及生技等熱門產業之上櫃公司參與，包括宜鼎、力旺、譜瑞- KY、雙鴻、M31、胡連及大學光等七家公司的董事長、董事、 財務長及發言人共襄盛舉。這次應邀出席的都是公司治理到位， 產業前景佳且獲利表現優異的企業。 透過安排台灣企業與外資機構法人進行一對一會談， 讓外資投資人深入瞭解與會企業之長期經營策略、 產業基本面和投資願景。 活動中展現上櫃公司的營運動能與經營特色， 成功吸引海外機構投資人對台灣資本市場的興趣。

富邦證券與國際法人機構有良好的業務合作關係， 深受外資機構倚賴， 對於台灣的產業發展及金融市場變化提供相當深入的分析。 這次活動由國際知名投資銀行Jefferies Financial Group Inc.共同參與，該公司近年來在國際市場中市佔率快速上升， 在歐洲、美國、亞洲都有積極的業務拓展與良好的客戶關係。Jef feries目前為富邦證券策略聯盟夥伴。

郭永宜進一步表示， 櫃買中心致力於輔導營運績效良好的企業進入資本市場， 協助其籌資、增加能見度、擴大營運規模， 同時加深外資法人對台灣上櫃企業的瞭解，成效卓著。未來， 富邦證券也將持續與櫃買中心合作， 協助優質的上櫃公司提升國際知名度， 為台灣資本市場挹注資金動能。