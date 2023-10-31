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小笠原欣幸看2024台灣大選：賴清德奪大位但「朝小野大」

By 政治組, 台灣英文新聞－記者
2023/10/31 17:06
日本權威政治學者: 小笠原欣幸 (圖取自官方臉書Yoshiyuki Ogasawara; TN後製)

日本權威政治學者: 小笠原欣幸 (圖取自官方臉書Yoshiyuki Ogasawara; TN後製)

對台灣選情相當了解的日本學者小笠原欣幸昨（30）日向日媒表示，民進黨參選人賴清德有可能成2024總統大選贏家，但在野整合、民進黨內醜聞，加上中台美議題弱化，可能出現「朝小野大」民進黨立院席次不過半的情形。

2024選舉倒數，國民黨與民眾黨昨日進行首輪政黨協商，並發表４點聯合聲明，儘管綠營批空泛，仍是在野陣營整合邁出的重要一步。

民進黨優勢縮減

產經新聞報導，日本國立東京外國語大學名譽教授小笠原欣幸受訪時指出，在野黨透過整合談判，成功吸引輿論關注以及提高政黨輪替的討論度，壓低賴清德的聲量，再加上民進黨現任立委爆發醜聞，讓民進黨處於被動局面。

小笠原指出，中台關係並非主要問題，在野兩黨參選人訪美並強調了美台關係的重要性，因此對美政策也不再是爭議點，民進黨的優勢已不再明顯突出。

小笠原表示，儘管如此，賴清德的民調支持率仍保持一定優勢領先第二名，且在野黨候選人整合困難，因此賴清德在總統大選中處於有利狀態。

在野整合可能立院過半

他認為，在野兩黨巧妙地進行損害管控，即使整合失敗也不會「決裂」，將擴大合作至立委選舉，提出選後在野黨聯合的構想，設法維持在野黨支持者的期待。因此，在民進黨跟國民黨競爭的選區中，選情看來對國民黨較有利。

3黨將於11月公布不分區立委及副總統參選人名單，並正式登記參選。按目前態勢發展的話，民進黨有望繼續執政，但若未能掌握立法院過半席次，在野黨於選後有很高的可能性會左右政局。

另外，小笠原指出，中國的態度還不明朗，中東的戰事若擴大，可能會以意想不到的方式影響台灣選情，所以仍需密切觀察。
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小笠原欣幸
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賴清德

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