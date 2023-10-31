臺灣土地銀行員工健行　走出永續力

為凝聚企業向心力，土地銀行於10月28日舉辦2023年北區員工暨退休人員「走出永續力」健行活動，讓在職員工、退休人員及眷屬參與健走以增進情誼。

今年土地銀行北區員工健行自臺北市公館水岸廣場出發，經由古亭河濱公園、馬場町公園至青年公園音樂台，全程約4公里，終點亦設置摸彩箱與遊戲攤位，讓在職與退休員工同樂。

土地銀行秉持「人才是企業最重要資產」理念，運用每年員工健行，以提倡健康運動、反貪倡廉及ESG理念，讓員工以健康的身體及永續經營理念提供客戶更優質的服務。同時，土地銀行也積極完善員工福利，除保障員工育嬰留停權利、建構職場「安心懷孕友善生養環境」外，並提供員工休假補助、職場關懷互助、在職學習教育等措施。

因應企業誠信與廉政意識重要性，土地銀行也在今年健行活動設置「拼出你的廉政版圖」、「企業誠信 攜手相廉」等闖關遊戲宣傳攤位，並因應「113年總統、副總統與立法委員選舉」加入反賄選宣導，以結合遊戲的方式傳達永續經營、反貪倡廉及反賄選觀念。

此外，為貫徹ESG永續金融方針，土地銀行董事長謝娟娟自上任以來朝落實「強化經營體質」、「深耕核心業務」、「提升獲利能力」、「推動數位金融」、「深化海外業務」、「落實永續經營」等六大目標努力，隨近年積極承作綠色授信、永續存款業務，觸及綠色金融商機，近年稅前盈餘皆破百億元規模，屢創新高。

在長年落實ESG策略下，土地銀行不僅在去年榮獲行政院國發會「企業類國家永續發展獎」及財政部「政府服務獎」，更連續五年獲頒金管會「金融服務業公平待客評核前25%」獎項，堪稱經營績效與永續金融優等生。

在企業經營求新求變的趨勢下，土地銀行亦提出「友善環境」、「友善利害關係人」新方向，打造與客戶、員工共好的營運模式，落實企業社會責任，期盼對環境、社會及經濟正向發展扮演更積極的角色。