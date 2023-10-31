新北號召「噪動」百人辦桌　攜手公民團體用技能服務家鄉

新北市今（31）日於空軍三重一村舉辦「噪動」 成果論壇，鼓噪關懷在地的熱情，鼓動奉獻技能的素養，攜手Ski lls for U 、6大公民團體、三重商工、鶯歌工商、南強工商、瑞芳高工、 莊敬工家及穀保家商等6所技高學校，結合傳統「辦桌」 文化來展現今年度「技‧續‧未來」系列活動成果。活動從傳統、 在地出發，用自身技能關懷家鄉土地， 也透過交流不同領域落實的經驗，鼓噪推動技職社會責任的精神， 發揮永續影響力。

教育局表示，綜觀世界各國越來越重視永續素養， 新北市從發布全國首部「新北NO.1技職6.0」 技職教育政策白皮書，率先倡議「技職社會責任(Vocation al Social Responsibility，簡稱VSR)」概念， 鼓勵技職學生運用自身專業，回饋關懷在地社區。這次與5% Design Action、島內散步、甘樂文創、格外農品、宜鼎教育基金會及 One-Forty等6大公民團體，及對應專長的6所技高合作， 展現新北優秀學子的專業以及永續素養。

「噪動」從辦桌交流開啟序幕，現場展出包含穀保家商餐飲科與On e-Forty從食出發，關心移工議題； 莊敬工家農場經營科與格外農品合作， 將友善耕種小農農產品開發成為水果乾；瑞芳高工跨資訊科、 電機科及樟樹國際實中資訊科， 共同與宜鼎教育基金會到長者家中維修家電並陪伴聊天； 鶯歌工商廣告設計科與甘樂文創用攝影傳承落沒職人文化； 三重商工打破群科界線，邀集多科師生與5% Design Action和六福里里長解決在地社區交通問題； 南強工商演藝科與觀光科攜手島內散步，透過導覽宣傳在地文化， 培養更具溫度的技職人。

參與成果展出的三重商工國際貿易科老師鄭美蘭與模具科老師林于超 共同表示，透過跨科、跨領域合作共同參與，協助規劃「社區， 永續設計」工作坊，讓學生演練設計思考， 並利用廢棄物來改造社區；而從認識社區議題、改造發想到收斂， 也讓學生了解社區改造可能會遇到什麼問題， 提升判斷力以及技能以外的軟實力，讓學生能有更完整的學習過程， 並實際參與社會設計。

鶯歌工商廣設科老師陳錦雄表示，感謝教育局與甘樂文創的策劃， 提供展現學校攝影特色課程的絕佳機會與平台。透過相機鏡頭， 學生用自己的視角記錄職人的精湛手藝，呈現職人堅毅、 專業的態度。而活動體驗課程更有助於學生應用所學， 同時培養攝影技能，在活動中積累珍貴的畫面和經驗， 使職人精神傳承。鶯歌工商廣設科王意雯同學表示， 非常開心能參與這次活動， 讓喜愛攝影卻不敢踏出校外的自己有實戰的機會。拿著相機， 默默紀錄職人與同學們的互動過程， 捉捕每一刻驚豔的剎那化為永恆，是很特別的學習經驗!

教育局表示，未來將持續號召更多熱情的公民團體， 一起鼓噪推動技職社會責任，與新北技職師生合作， 用人文素養精神、發揮技職專業服務社會，培育成為世界頂尖人才。

技。續。未來-噪動論壇 全員大集合 6公民團體 6所技高學校 用專業技能回饋社會。（圖／新北市教育局）