考量市府有限財源並順應民意　新北敬老卡明年起可搭機捷

新北市持續擴大敬老卡及愛心卡點數使用範圍， 繼今年7月1日起可搭乘臺鐵列車後， 市府考量在中央統籌分配稅款不足、自有財源又有限情形下， 要做最大效益發揮，決定從明（2024）年元月起， 開放可搭乘機場捷運線；另外， 好孕專車使用期限放寬延至產後半年， 以利產婦帶嬰兒前往接種疫苗等，每人28張、 每趟次最高補助200元。

新北市代理市長劉和然31日在議會答詢表示， 長輩和身心障礙者搭乘大眾運輸，原就享有半價優惠， 為鼓勵多外出和社會參與，凡持有敬老卡或愛心卡， 每月有480點（元）可搭乘市區公車、雙北捷運等，今年7月起， 擴大使用範圍至臺鐵列車，以方便像平溪、雙溪、 貢寮等有火車路經停靠者，可搭乘火車往返北北基共35個車站。

劉和然表示，市府考量在中央統籌分配稅款不足、 自有財源又有限情形下， 只能逐步擴大敬老卡及愛心卡點數的使用範圍，決定從明年元月起， 先開放搭乘機場捷運線，以方便機場捷運行經三重、新莊、泰山、 林口等人口密集處，提供多元交通工具的選擇； 至於騎乘Ubike和搭乘計程車，於今年預算審核完成後， 將與車隊商討合作模式及進行系統增修， 預計約需4個月到6個月時間，最慢於明年7月1日上路。

此外，有關議會建議，希望放寬好孕專車的使用期限， 以利產後須密集帶寶寶前往接種各式疫苗。劉和然也表示， 考量孕婦產後面臨新的壓力，市府經過通盤評估後， 決定好孕專車總趟次28次不變， 但放寬使用期限至產後半年內均可使用，將於明年元月起開始實施。