義大利松露鎘又超標、印尼調味醬又驗出漂白劑 食藥署：全數退運或銷毀

衛福部食藥署今（31）日公布邊境查驗不合格名單，總共17項不合格產品，包含已累計16批違規的印尼進口調味醬和9批的義大利松露，依規定全數退運或銷毀。

食藥署副署長林金富表示，從印尼進口的調味醬又有3批違規，台灣目前針對二氧化硫殘留量規定為0.03g/kg以下，這3批分別被檢出0.051g/kg、0.753g/kg、0.157g/kg，由國森貿易有限公司和鋐澄貿易有限公司進口報驗，按規定皆在邊境退運或銷毀。

林金富表示， 自今年起從印尼進口調味醬累計16批不合格，在今年11月6日起至明年5月5日期間，凡從印尼輸入的所有調味醬，將全面採100%逐批查驗。

另外，義大利進口黑松露產品又有2批因重金屬鎘殘留超標遭邊境攔截，目前台灣在鎘於菇蕈類限量為2mg/kg，這2批各被檢出5mg/kg、9mg/kg，分別由德力亞國際有限公司和荃盛環宇股份有限公司進口報驗。

今年起至10月20日止，義大利黑松露共計報驗96批，其中不符規定有9批，均為重金屬鎘超標，包含5家製造廠，針對有不合格紀錄的製造廠，將從加強抽批提高到100%逐批查驗。

林金富表示，我方8月底和10月中時曾行文給義大利駐台辦事處，請對方提出說明和改善措施，義大利官方已於10月25日回覆，未來進口黑松露到台灣前，將先行檢測重金屬合格後才放行，至於檢測方法、法規標準部分，會再與台灣作相關諮商。

另外，今日公布最新邊境檢驗不合格名單中，還有印度白米、中國辣椒片、日本紫蘇葉和柚子、越南青花菜和魚露、泰國沾醬、印尼鯊魚片、墨西哥辣椒粉、韓國水蔘等，被檢出農藥超標或其他不合格的狀況，全數遭退運或銷毀。