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熟女放鬆按摩卻出現大量瘀青　醫警告：「這些人」撥筋恐釀後遺症

By 健康醫療網／記者王冠廷報導, 健康醫療網
2023/10/31 14:00
熟女放鬆按摩卻出現大量瘀青　醫警告：「這些人」撥筋恐釀後遺症

熟女放鬆按摩卻出現大量瘀青　醫警告：「這些人」撥筋恐釀後遺症

【健康醫療網／記者王冠廷報導】43歲吳姓女主管因連日加班熬夜，自覺常頭暈、精神不濟，日前特地到住家旁某工作坊嘗試「撥筋」服務，沒想到隔天起床發現小腿肚「宛如家暴毆傷」，且有發腫、疼痛，嚇得趕緊就醫，所幸只是皮下小血管破裂，僅需休息、冰敷即可恢復，但醫師提醒患有慢性病、服用抗凝血劑等民眾當心，以免衍生後遺症。

肌肉長期收縮狀態　「身體硬梆梆」引起循環不良

亞洲大學附屬醫院復健科醫師陳怡維表示，就西醫觀點而言，「筋」指的是肌肉、肌腱、韌帶、筋膜等軟組織，「撥」則是通過按壓、推開等技術輔助軟組織放鬆，達到舒緩肌肉筋膜的效果，人體某部位肌肉可能因姿勢不良、高強度運動，長期處在收縮的狀態，若無適度放鬆，會造成局部循環不良，形成肌肉緊繃，也就是常說的「身體硬梆梆」。

鬆開緊繃軟組織加壓過大　「撥筋」恐造成紅紫色斑點、瘀青

陳怡維指出，透過動物實驗，的確可藉由特殊工具鬆開緊繃的軟組織，藉此提升局部溫度、提高疼痛忍受閾值，誘導纖維母細胞，並促使膠原蛋白再生，使得沾黏以及纖維化的部分分解，達到舒緩疼痛、促進血液循環、加速組織修復、增加關節活動度等效果，但也可能會出現瘀斑、瘀青、疼痛等副作用，主要原因是加壓過大或摩擦過度，導致皮膚表面附近的毛細血管破裂而引起。

不過陳怡維認為，上述副作用的外在表現方式多為紅紫色斑點或是瘀青，多半只需休息、冰敷、擦藥膏，即可改善，但她提醒絕對不適合直接將壓力施加在眼睛、動靜脈血管(尤其前側頸部)、腰頸椎神經以及骨頭突出的部位上。

特殊病史及服抗凝血劑患者　應避免撥筋按壓

此外她建議有下列症狀民眾也應避免嘗試，包括正服用高劑量類固醇或抗凝血劑、傷口嚴重感染、骨折未痊癒、急性心臟/肝臟/腎臟病史、癲癇及高血壓控制差、嚴重骨質疏鬆、患有傳染性皮膚病及馬凡氏症候群等高風險群。

至於撥筋按壓部位，她呼籲若有癌症轉移可能、皮膚太薄容易出血、局部感覺不良(例如中樞或周邊神經疾病、糖尿病等造成)、血液循環差(末梢血管疾病、靜脈曲張)以及有血腫症狀、懷孕腹部周圍等，都應該盡量避免進行撥筋，以免衍生嚴重後遺症。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59742
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更新時間 : 2023-11-01 19:36 GMT+08:00

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