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睡飽還要睡好 研究：深層睡眠不足恐增失智症風險

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/31 15:19
失智示意圖（圖／Pixabay_ Silvia)

失智示意圖（圖／Pixabay_ Silvia)

睡飽很重要，睡得好更重要。一項研究顯示，缺乏慢波睡眠的人，恐增失智風險。

CNN 指出，慢波睡眠（slow-wave sleep ，又稱深度睡眠）是非快速動眼睡眠期的第三階段睡眠，對腦部健康至關重要。在此階段，身體會將有害物質從腦中移除，包括阿茲海默症的標誌－乙型類澱粉蛋白（beta-amyloid protein）。佛羅里達州神經退化疾病專家 Richard Isaacson 稱，深層睡眠是最具修復力的睡眠階段。

這份最新研究發現，老化疑與慢波睡眠減少有關。研究作者之一的澳洲蒙納許大學神經學家 Matthew P. Pase 表示，長達17 年的追蹤可見，慢波睡眠時間大幅減少者，罹患失智的可能性愈高。

研究共檢視了 346 名平均 69 歲的人士，這些人皆參與了「弗萊明罕心臟研究」（Framingham Heart Study）以及兩次睡眠監測活動，分別介於1995-1998 及 1998-2001 期間。結果發現，睡眠監測活動 17 年後，52% 確診失智症。慢波睡眠年減 1%，得到失智症與阿茲海默症（最常見的失智症）的機率就分別增加了 27% 與 32%。就年齡來看，慢波睡眠的不足，約從 60 歲開始加速，75 至 80 歲來到高峰，而後逐漸減緩。

深層睡眠匱乏者，較易出現心血管疾病、因服藥影響睡眠，以及帶有阿茲海默症風險基因。今年5月的一份報告也指，深度睡眠每掉 10%，就會加大腦細胞連結組織損傷情況。

不過，作者坦言，儘管研究顯示睡眠品質可能與腦部健康有關，仍無法證明彼此有直接因果關係。另有專家指，也可能是失智導致乙型類澱粉蛋白沉積增加，從而影響睡眠，而睡眠不足又使清除這類蛋白的速度變慢，釀成一種惡性循環。

研究 30 日發表於期刊《美國醫學會雜誌·神經病學》（JAMA Neurology）。
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