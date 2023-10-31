紐西蘭白島火山爆發奪22條遊客命 該島所屬管理公司被判有罪

紐西蘭熱門觀光景點白島2019年火山噴發，「巨大爆炸」造成22名觀光客身亡，多人嚴重燒燙傷，白島擁有者及兩間旅遊公司被控違規釀禍，如今法院以「未最大程度降低風險」為由判決有罪。

ABC News報導，白島（White Island）由巴特兄弟（Buttle brothers）繼承，並成立瓦卡里管理有限公司（Whakaari Management Limited） 授權其他公司在活火山上經營旅遊業務。

事發後，紐西蘭監管機關紐西蘭工作安全組織（Worksafe NZ）對3人及10個實體提出訴訟，這是該機關在同類訴訟案中規模最大的一起。其中6被告在庭審前認罪，6被告的指控被駁回，針對瓦卡里管理有限公司項指控今日被宣告成立。

奧克蘭地方法院（Auckland District Court）今日裁定，瓦卡里管理有限公司將活火山作為工作場所進行「管理與控制」，並未盡到責任去最大限度降低火山風險。

法官托馬斯（Evangelos Thomas）表示，該公司聘請了必要的專業人員來評估，在活火山上展開商業旅遊所帶來的風險。但瓦卡里公司與地質與核子科學研究所（GNS Science）間的互動，不足以作為專家意見，允許旅遊活動前往活火山。

托馬斯指出，瓦卡里公司收到的信息是「臨時的、不經常地、紊亂的、非正式且不完整的，而我們需要的是更多訊息。」

至於對瓦卡里公司的第二項指控為，火山的三位擁有者詹姆斯（James Buttle）、安德魯（Andrew Buttle）跟彼得（Peter Buttle）涉嫌違反紐西蘭工作場所健康與安全法規，侵害員工權益，但這些指控已在9月被法院駁回。