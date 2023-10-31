G7發表「廣島AI進程」聲明•美總統拜登亦簽署首項人工智慧行政命令　盼規範開發應用

七大工業國集團（G7）昨(30日)針對生成式人工智慧（AI）開發者制訂的國際指導方針及行動規範等達成共識，並發布領袖聲明對此表示歡迎。

日本產經新聞報導，日本是今年G7輪值主席國，主導商議生成式AI管理方式等內容的「廣島AI進程」（Hiroshima AI process）。

G7領袖昨發表「廣島AI進程」相關聯合聲明，針對AI開發者的國際指導方針及揭示更具體計畫的行動規範( code of conduct ) 達成共識，並對此表示歡迎。

國際指導方針由11個項目構成，包含公布AI能力的界限、適當、不適當的使用領域，投資網路安全等相關對策，開發及導入能識別AI生成文章及圖像等技術，還有保護個人資料、智慧財產權等內容。

路透在29日提前曝光聲明內容並稱，當中的11點行為規範，目標是希望在全球推廣安全、嚴謹且值得信任的AI系統，並且為AI的開發機構提供可供遵循的相關規範與指引。

路透外電報導，七大工業國(G7)包括加拿大、法國、德國、義大利、日本、英國、美國，加上歐盟各國領袖，今年５月在部長級論壇中開始啟動所謂的「廣島AI進程」。

另外一方面，美國總統拜登於美東時間30日簽署首項人工智慧行政命令(Executive Order on Safe, Secure, and Trustworthy Artificial Intelligence) ，確保風險管控和創新發展並存。根據這項行政命令，企業公開模型前必須告知政府安全測試結果(safety test results)，美國政府也將簡化簽證流程來擴充人才。

拜登（Joe Biden）在簽署行政命令前表示，這是全球各個政府在人工智慧（AI）安全、保障與信任上所採取的最重大行動。他說，有一點非常明確，就是為了實現承諾和避免風險，「我們必須管理這項技術」。

英國將在11月1日至2日召開全球AI峰會，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）預計出席並發表美國對實現AI監管的願景。

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台灣中央社報導，拜登簽署的行政命令含括8項行動，對美國政府各部門做出具體指示，並根據7月份自15家企業取得的承諾來制定這套規範。

當中一項重要行動規範為發布政府的「AI安全新準則」（New Standards for AI Safety and Security），要求訓練模型的AI系統開發者，在「尚未對外發布模型之前」，必須事先與政府分享安全測試結果。

根據美國新聞網站Mashable，這項規範是針對「未來世代的AI模型」，而非已流通的工具如ChatGPT。此外，受到影響的會是「運算效能達最高門檻」的公司，一般學術研究訓練的AI系統不在此範圍。

例如，OpenAI、谷歌（Google）、微軟（Microsoft）等公司之後在訓練先進模型時，必須遵守此規範。

「AI安全新準則」還將針對關鍵基礎設施部門制定規範以確保公眾安全，也將設立「生物合成篩選」標準來防止AI被用來製造危險生物原料。

此外，未來運用AI生成的內容包括音訊、圖像、影片、文字將嵌入浮水印(watermarked) ，確保民眾能分辨出哪些產品是由非人類所創建。

在行政命令當中，拜登政府也呼籲國會通過跨黨派的資料隱私立法，讓民眾、尤其是兒童受到保障。美國政府也將深入研究企業的數據政策，評估各個機構和資料仲介（Data brokers）如何蒐集和使用公眾數據。

拜登表示，新簽署的行政命令是項大膽行動，但仍需要國會有所動作。

美國聯邦參院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）正帶領跨黨派成員小組制定AI法案，但是還需要幾個月才能公布提案，拜登預計10月31日與舒默和議員會面討論立法事宜。