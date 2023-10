G7發表「廣島AI進程」聲明•美總統拜登亦簽署首項人工智慧行政命令　盼規範開發應用

七大工業國集團(G7)昨(30日)針對生成式人工智慧(AI)開發者制訂的國際指導方針及行動規範等達成共識,並發布領袖聲明對此表示歡迎。

日本產經新聞報導,日本是今年G7輪值主席國,主導商議生成式AI管理方式等內容的「廣島AI進程」(Hiroshima AI process)。

G7領袖昨發表「廣島AI進程」相關聯合聲明,針對AI開發者的國際指導方針及揭示更具體計畫的行動規範( code of conduct ) 達成共識,並對此表示歡迎。

國際指導方針由11個項目構成,包含公布AI能力的界限、適當、不適當的使用領域,投資網路安全等相關對策,開發及導入能識別AI生成文章及圖像等技術,還有保護個人資料、智慧財產權等內容。

路透在29日提前曝光聲明內容並稱,當中的11點行為規範,目標是希望在全球推廣安全、嚴謹且值得信任的AI系統,並且為AI的開發機構提供可供遵循的相關規範與指引。

路透外電報導,七大工業國(G7)包括加拿大、法國、德國、義大利、日本、英國、美國,加上歐盟各國領袖,今年5月在部長級論壇中開始啟動所謂的「廣島AI進程」。

另外一方面,美國總統拜登於美東時間30日簽署首項人工智慧行政命令(Executive Order on Safe, Secure, and Trustworthy Artificial Intelligence) ,確保風險管控和創新發展並存。根據這項行政命令,企業公開模型前必須告知政府安全測試結果(safety test results),美國政府也將簡化簽證流程來擴充人才。

拜登(Joe Biden)在簽署行政命令前表示,這是全球各個政府在人工智慧(AI)安全、保障與信任上所採取的最重大行動。他說,有一點非常明確,就是為了實現承諾和避免風險,「我們必須管理這項技術」。

英國將在11月1日至2日召開全球AI峰會,美國副總統賀錦麗(Kamala Harris)預計出席並發表美國對實現AI監管的願景。

圖/matiere*@matiere

台灣中央社報導,拜登簽署的行政命令含括8項行動,對美國政府各部門做出具體指示,並根據7月份自15家企業取得的承諾來制定這套規範。

當中一項重要行動規範為發布政府的「AI安全新準則」(New Standards for AI Safety and Security),要求訓練模型的AI系統開發者,在「尚未對外發布模型之前」,必須事先與政府分享安全測試結果。

根據美國新聞網站Mashable,這項規範是針對「未來世代的AI模型」,而非已流通的工具如ChatGPT。此外,受到影響的會是「運算效能達最高門檻」的公司,一般學術研究訓練的AI系統不在此範圍。

例如,OpenAI、谷歌(Google)、微軟(Microsoft)等公司之後在訓練先進模型時,必須遵守此規範。

「AI安全新準則」還將針對關鍵基礎設施部門制定規範以確保公眾安全,也將設立「生物合成篩選」標準來防止AI被用來製造危險生物原料。

此外,未來運用AI生成的內容包括音訊、圖像、影片、文字將嵌入浮水印(watermarked) ,確保民眾能分辨出哪些產品是由非人類所創建。

在行政命令當中,拜登政府也呼籲國會通過跨黨派的資料隱私立法,讓民眾、尤其是兒童受到保障。美國政府也將深入研究企業的數據政策,評估各個機構和資料仲介(Data brokers)如何蒐集和使用公眾數據。

拜登表示,新簽署的行政命令是項大膽行動,但仍需要國會有所動作。

美國聯邦參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)正帶領跨黨派成員小組制定AI法案,但是還需要幾個月才能公布提案,拜登預計10月31日與舒默和議員會面討論立法事宜。

Today, I signed an Executive Order that is the most significant action any government has ever taken on AI safety, security, and trust.



I am determined to do everything in my power to promote and demand responsible innovation. pic.twitter.com/jCAfdySUXL