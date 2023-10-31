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高鐵早鳥票記名制12/1起實施 非本人乘車、沒帶身分證加收5成

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/31 12:13
高鐵示意圖。（圖／維基百科）

高鐵示意圖。（圖／維基百科）

台灣高鐵公司今（31）日宣布，自12月1日起實施「早鳥優惠」記名制，購票時須輸入旅客之身分證字號或護照號碼，搭車時若無法提出合格證件，須補票並加收已乘區間票價50%，搭車前遺失車票可補發，但要加收新台幣30元手續費。

高鐵表示，為保障旅客購買「早鳥優惠」的權益，維持優惠公平性，12月1日起實施「早鳥優惠」記名制，於購票時即須輸入使用該早鳥優惠票旅客之身分證字號或護照號碼，每張早鳥優惠票僅限輸入之身分證號本人搭乘使用，提醒旅客乘車時須攜帶身分證明文件正本，以備查驗。

台灣高鐵公司特別提醒，早鳥優惠票經完成訂位後，恕不再受理變更身分證號，僅可取消訂位，重新購票時則無法保證享有原購早鳥優惠票價。另外，12月1日起的早鳥優惠車次將自本週五（11/3）起依售票時程逐日開放預購，請旅客留意記名制之購票及乘車規定。

台灣高鐵公司表示，「早鳥優惠」記名制實施後，高鐵各車站售票窗口及自動售票機將不再銷售早鳥優惠票，旅客如欲訂票，敬請利用台灣高鐵網路訂票系統、「T-EX行動購票」App或與本公司合作之便利商店；完成訂票後，則可透過「T-EX行動購票」App、本公司合作之便利商店，或至高鐵各車站售票窗口、自動售票機取票。

台灣高鐵公司提醒，12月1日起之早鳥優惠票面將註記旅客「身分證字號或護照號碼末五碼」，旅客持早鳥優惠票乘車時，應攜帶與票面登錄證號相符之「身分證明文件正本」（須為政府核發之附有照片、身分證字號等資訊，足供判斷身分之證件）以供查驗，若無法出示合格證件，將依「無票乘車」規定補票，並得加收已乘區間票價50%。

若於列車出發前遺失早鳥優惠票，可攜帶本人身分證明文件正本至各車站售票窗口申請掛失，經確認訂位資訊相符後即可補發車票，惟每張車票限補發乙次，並將酌收30元手續費。

台灣高鐵公司自2011年推出「早鳥優惠」以來，於離峰時段提供多元優惠票價，引導旅客分流搭乘，是搭乘時間具有彈性之旅客喜愛的產品。目前「早鳥優惠」提供指定車次標準車廂對號座全票65折、8折及9折優惠，依高鐵公司公告之開放訂位日起限量發售，最晚發售至乘車日（含）前5日。歡迎旅客及早安排行程、提早訂票，以優惠價格享受快捷、便利的高鐵旅程。
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