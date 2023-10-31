土耳其駐台代表處歡慶建國百年 台土直航將提升至每週10班

土耳其駐台代表處昨（30）日舉行百年國慶酒會，代表貝定可（Muhammed Berdibek）強調土台交流頻密並實施雙邊免簽證費互惠，未來土耳其航空也規劃，將伊斯坦堡到台北的客運直航航班提升到每週10班。

中央社報導，土耳其歡慶建國百年，駐台辦事處也成立30週年，國慶酒會政商雲集。外交部常務次長陳立國在致詞時提及，台土友誼「患難見真情」，台灣人民至今感念土國在921大地震迅速馳援，今年2月土耳其突遭百年強震，台灣政府第一時間派遣救難隊，並踴躍捐助金錢物資相助。

陳立國表示，重建是條長路，台灣願續與土耳其並肩同行，強化防救災領域交流合作；當今全世界面臨戰爭、人道主義危機，及「全球沸騰」（global boiling）等更複雜急迫挑戰，各國比以往更需團結合作，並持續推動「零廢棄」倡議，為全球共同議題作出卓越貢獻。

貝定可致詞時表示，很榮幸歡慶土耳其共和國建國100週年，今年也是駐台辦事處成立30週年，在土耳其航空開啟直航航班和雙邊實施免簽證費待遇後，土台關係在各領域都蓬勃發展。土、台現在一週有3架次貨運航班，伊斯坦堡飛台北則天天都有客運航班，土航正著手規劃將客運航班提升至一週10班。

貝定可指出，2022年土台雙邊貿昜額達近20億美元，台灣是土國工具機主要進口商，包括東元集團、台灣水泥、允強、長榮海運、國際中橡和光陽機車等，皆已布局土耳其；工商訪團也恢復密切交流，綠色產業、電動車、智慧城市將是未來深化合作項目，迄今台灣對土投資總額已達30億美元。

貝定可說，土台文化和觀光交流急遽增加，目前有約170名土籍學生在台就讀，訪土台灣旅客亦日漸復甦；10天前，土國合球（korfball）代表隊來台参加世界合球錦標賽，團員今晚也到現場共同歡慶。

貝定可強調，土台秉持的人道主義信念，進一步強化彼此關係，他要特別感謝台灣大眾，對2月土國大地震的幫助；他感性表示，每每想起台灣人的慷慨善心，都感動不己，正如他常說的「有台灣在，就沒有不可能的事」。