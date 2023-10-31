達文西手術結合前哨淋巴結造影　降低子宮內膜癌術後水腫風險

【健康醫療網／記者王冠廷報導】近年來子宮內膜癌已成為發生率最高的婦科骨盆腔惡性腫瘤，手術摘除子宮與淋巴結造成的下肢水腫併發症，常讓病人身心俱疲。不過現今可透過螢光造影系統和達文西手臂手術來達到更精準的切除，治療疾病也同時防範後遺症，助病人的生活盡早恢復正軌。

工作壓力罹子宮內膜癌 達文西手術一週復原

43歲小蓉(化名)在媒體業上班，長期日夜輪班加上工作壓力，導致經期不規律，原以為是生活作息的關係，沒想到2個月前生理期突然連續3天大量出血，甚至貧血導致差點昏厥，至新北市立土城醫院婦產科陳威君醫師門診就醫檢查，才發現罹患子宮內膜癌。

經影像檢查顯示，個案子宮內膜癌為早期癌，小蓉無生育考量，但擔心手術後遺症與癌症擴散影響生活，決定以達文西手臂手術開刀，降低傷害。陳威君醫師透過達文西螢光造影系統定位出前哨淋巴結，在手術中精準摘除子宮與前哨淋巴結，未損及過多淋巴組織，使得小蓉術後並未有常見的下肢水腫後遺症，術後3天出院、一周後恢復工作

早期子宮內膜癌 達文西微創手術成選項

林口長庚醫院及新北市立土城醫院婦科腫瘤助理教授級主治醫師陳威君表示，子宮內膜癌是指從子宮內膜層長出來的惡性腫瘤，有可能向外擴散，治療的方式是進行癌症分期手術，包含子宮、雙側卵巢輸卵管、骨盆腔淋巴結以及主動脈旁淋巴結都必須進行切除手術；切除目的除了根除病灶外，同時也能確定腫瘤侵犯範圍和癌症期別，後續醫療團隊方能以此評估是否需做其他輔助性治療，來進一步控制癌症發展。

傳統開腹手術透過大開口取出子宮等周邊組織，但根據現行治療準則，若手術前電腦斷層或核磁共振檢查判斷為早期癌症且子宮大小合宜，病人可以考慮進行微創手術。

因淋巴結附近有重要血管與神經，因此手術切割、縫合非常講求精準與細緻，達文西輔助手臂手術系統具備3D立體解析度和超高放大倍率，比起腹腔鏡2D內視鏡更能清楚辨別手術位置的深淺，手術視野也比傳統腹腔鏡更大、更精細，能更清楚看到神經、血管、淋巴管，減少手術的併發症。

搭配前哨淋巴結造影 術後下肢水腫有解

子宮內膜癌易擴散至淋巴結，術中一併切除骨盆腔淋巴結是現行標準的作法，但易導致淋巴回流受到破壞，術後病人可能發生下肢水腫、行動不便症狀；透過達文西螢光造影系統，能夠找到具有代表性的主要淋巴結「前哨淋巴結」，在病情許可下，醫師可以精準地只切除前哨淋巴結，降低對病人的影響。

陳威君醫師表示，透過微創手術與螢光定位系統，能讓病人盡快恢復，將傷害降至最低，以小蓉第一期子宮內膜癌為例，接受手術後就能恢復健康。

目前政府所推動四癌篩檢中的子宮頸癌篩檢，並無法檢查出子宮內膜癌，陳威君醫師提醒，子宮內膜癌好發於30-50歲、育齡或停經前後婦女，若是出現停經後異常出血症狀、長期經期不規律或大出血症狀，應盡快就醫檢查；若臨床上發現病人子宮內膜異常增厚，就須進行子宮鏡內膜切片檢查或進行子宮搔刮術以確立診斷，及早發現及早治療。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59738

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