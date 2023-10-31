兒童手游驚現以色列戰爭廣告 父母憂懼未成年人受創

以色列對哈瑪斯的戰爭場域不僅在加薩走廊，也在社群媒體投放付費廣告，如今連手機兒童遊戲都成了輿論戰場，讓家長猝不及防，兒童因不宜畫面也飽受驚嚇。

Politico17日報導，以色列自衝突發生後，在社群媒體上大量投放付費廣告，包含殘酷的戰爭畫面與受害、罹難者，並將哈瑪斯描繪為等同伊斯蘭國恐怖組織，尤其瞄準歐盟與英、美等國爭取輿論支持。路透社今（31）日進一步指出，以色列外交部的戰爭廣告連手機中的兒童遊戲APP都能看到。

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兒童手游突現戰爭畫面引憂懼

倫敦一名28歲的咖啡師卡西斯（Maria Julia Cassis）表示，她6歲的兒子有日在玩益智遊戲，突然被廣告打斷，畫面中出現哈瑪斯武裝份子、驚恐的以色列家庭等畫面，以色列外交部在其中宣告：「我們將確保那些傷害我們的人付出沉重的代價。」

路透社無法確定以色列戰爭廣告如何出現在兒童遊戲廣告中，但目前已記錄到歐洲有其他5個類似案例，包括在法國、奧地利、德國與荷蘭，在其中一例發生在曾風靡全球、由Rovio所開發的「憤怒鳥」遊戲。

Rovio證實，「不知何故，這些內容令人不安的廣告錯誤地進入到我們的遊戲」，並強調已排除這些廣告，但該公司並未說明是出自哪家廣告商。

英國廣告標準管理局（Advertising Standards Authority, ASA）表示，目前雖然沒有對以色列政府的任何廣告展開調查，但一般而言，任何帶有影像意象的宣傳都應「謹慎針對18歲以下兒童」。

以外交部：已指示廣告商避開未成年族群

以色列外交部數位部門主管薩蘭加（David Saranga）證實，該廣告出自以國政府，目的在於讓世界知道在以色列發生的事情，但不知如何出現在各種遊戲中。

薩蘭加也坦言，以國外交部自衝突以來已斥資150萬美元在網路投放廣告，以國官員已特別指示廣告商阻止18歲以下未成年人觀看。

據薩蘭加所言，以國外交部曾與Taboola、Outbrain、Google和 X等廣告公司合作，Taboola與Outbrain表示與遊戲廣告無關。Google為以色列外交部投放逾90條廣告，但拒絕評論投放於何處，X也未做出回應。

路透社也指出，沒有發現出自巴勒斯坦的數位廣告，僅有位於約旦河西的巴勒斯坦電視台推廣了一些阿拉伯語影片。