絕美落羽松秘境！新竹大地農場「落羽松慢漫藝術祭」11/18開跑 用音樂、舞蹈、手作來放慢步調、擁抱大自然

入秋後，除了前往日韓賞楓，留在台灣的你則別錯過落羽松季。鄰近北埔老街的大地農場有著相當豐富的自然生態，今年趁落羽松轉紅之際，擴大舉辦大地講座、音樂會、舞集演出及集結各式體驗活動的「落羽松慢漫藝術祭」，邀請大家11月底至12月的每周六日來大地農場欣賞人文、藝術和大自然。

大地農場位於新竹峨眉鄉七星村，座落在四面環山的幽靜谷地間，是一個復育43年的有機自然生態農場，總共面積約68公頃相當於3個大安森林公園，擁有相當豐富的林相與生態環境，在這無毒友善的環境中，可以近距離接觸蝴蝶、螢火蟲、甲蟲、鼠婦、蚱蜢、蟋蟀、螞蟻、青蛙等，盡情徜徉在大自然的懷抱中。

此外，每個季節都有不同的風貌，1月可賞梅花、2月有山櫻花、 4和5月則有滿滿的螢火蟲，10月苦茶籽採收體驗，11和12月則迎接最美落羽松季節。

今年的「大地農場落羽松漫漫藝術季」自11月18日起至12月30日止，透過音樂、舞蹈、手作和大自然美景所引動的效應，一起來放慢步調，享受慵懶生活，感受最美的霎那隨時都在發生。為期一個半月的活動中，包含各式講座、音樂會、舞集演出，以及體驗活動。

蔡嫺雅的閱讀北埔-解謎龍瑛宗文學啟蒙地，透過北埔大文豪-龍瑛宗的文學視角，看見不一樣的北埔；電影「志氣」的導演張柏瑞策劃撰寫的創作繪本《松菇村》談以「愛與包容」為核心價值，刻劃美麗的童話故事；園藝治療師黃盛璘老師看台灣「野草」的療癒力，分享園藝治療的世界，透過與植物的五感接觸談大自然的療癒力量；NSO國家交響樂團的3+1弦樂四重奏帶來1700-1800年代間音樂家用生命寫出的樂章，透過每一首的演奏還原身體原有的頻率等等漫自在的活動。

另外，專屬週日慢自造的DIY體驗有Itokake 弦線藝數是將數學邏輯思考利用多彩絲線在釘板上，規律交織成幾何圖案，過程中達到專注靜心，與自己同在；沏萃語堂--療癒驛站 X 彩虹禪流藝術，親吻大地螺旋舞，吉他梵唱演出，形色之舞，舞動自我與森林共舞；蘿絲花編工作坊的隨處可以親手編織出各式各樣療癒小物，手機掛繩、環保杯套、鑰匙圈等；拾起大地的恩賜~手做山林植感盤就用自己的雙手，承著山林中的觸動，做出屬於自己風格、獨一無二的植感盤；藝術能量畫工作坊畫出一幅屬於自己的能量畫等體驗活動。

大地農場開放2年多以來，估計有一萬人以上來感受大地農場四季的美景，相較於其他有規模的園區而言，大地農場採預約制，每天只開放100名遊客入園，有導覽員帶領認識大自然，適合不同族群不同年齡層規劃一天行程。

大地農場

地址：新竹縣峨眉鄉3號

營業時間：9:00~17:00(週三公休)

電話：03-5802752

預約入園LINE：https://lin.ee/zh4Ccub