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【今天10/31截止】普發現金新台幣6000元、台灣8.9萬人尚未領取　

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/31 11:07
圖/<a href="https://www.facebook.com/mof.gov.tw?__cft__[0]=AZXgoUyOZyQE678rhMAR3avUQXLvP73F95M_WT24-6niau-5R7GOuepB1DItmIg0M8-9i1G0Vh0-KXuBxkso4mQQpVTHaYPlfoCa1xiNzTsUdPg8roRhRDKH1XO9SXV0AkZ65-wuhr253-iWJJu-sOak&__tn__=-UC*F" role="link" tabindex="0">中華民國財政部</a>

普發現金新台幣6000元領取將於今天(10/31) 截止，財政部國庫署30日表示，自今年3月22日「登記入帳」開放登記以來，截至10/30下午5時，已超過2346萬人請領，逾9成9民眾透過多元管道完成領取普發現金，不過，預估約有8.9萬人尚未領取。

國庫署提醒，符合領取條件，但循登記入帳、ATM領現、郵局領現等3種方式，卻無法領取的民眾，務必於10月31日前撥打1988客服專線申請，或透過普發現金宣導網站線上客服，點選「轉接專人」文字客服留下訊息，1988客服專線錄案後，將與民眾聯絡、協助領取，且民眾必須於10月31日晚上11時59分59秒前送出聯絡訊息。

近期不少民眾為領取6000元而陸續恢復戶籍，國庫署表示，民眾可於10月31日財政部上班時間（上午8時30分至12時、下午1時30分至5時30分）撥打2322-8000轉接相關業務單位錄案，再由1988通知民眾領取。

此外，有媒體報導截至10月18日「普發6000元逾10萬人未領，錯過了近10億全數充公」，國庫署說明，一般民眾領取普發現金期限將於10月31日截止，部分可能因個人因素未領取。

同時，根據中央社與財政部官方臉書(如下) ，尚有今年10月1日至12月31日間在國內出生並領有出生證明、且其生母或生父符合領取資格的新生兒，領取截止期限為民國113年1月31日。

不過財政部也提醒, 九月底前出生的新生兒, 領取的最後期限也是今天10/31喔!

【今天10/31截止】普發現金新台幣6000元、台灣8.9萬人尚未領取　

國庫署指出，由於普發現金經費是依「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」規定，是用以前年度歲計賸餘支應，若有節減，將依預算法相關規定，減少以前年度歲計賸餘的移用。

國庫署強調，政府不會發簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會電話要求到ATM或網路銀行操作轉帳，民眾務必提高警覺，千萬不要上當，以免個資被竊或遭詐騙；若遇可疑網站或訊息，立即撥打165反詐騙專線，共同防堵詐騙事件。
普發現金
6000元
截止期限
財政部
新生兒

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更新時間 : 2023-10-31 18:15 GMT+08:00

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