Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

「無法接受」的安全風險 加拿大政府裝置禁中國微信、俄國卡巴斯基

不要以為只有中國用戶才會受到審查監控

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/31 09:23
微信WeChat示意圖（圖／路透社Dado Ruvic）

微信WeChat示意圖（圖／路透社Dado Ruvic）

基於安全理由，加拿大 30 日宣布政府機關的行動裝置不得使用中國通訊軟體微信（WeChat）及俄國防毒軟體卡巴斯基（Kaspersky），但強調並無資訊外洩。

BBC路透社報導，加國政府評估之後，認為這兩種軟體帶有「無法接受的隱私及安全風險」。加方稱，雖無法提出微信、卡巴斯基導致政府資料外流的證據，但這些應用程式能肆意取用裝置內容，有風險是再明白不過的事。

30 日，兩大軟體已從所有政府機構的行動裝置移除，未來也不得下載。加拿大 2 月也依類似理由禁止政府裝置使用 TikTok（抖音國際版）。

儘管 TikTok 的風險較常獲得關注，但專家認為，WeChat 危險的多，惟北美國家的公務員較少使用此軟體，故較少人注意到相關風險。

中國微信功能包山包海，通訊、分享相片影片、購物、交友、轉帳、送紅包，可謂全方位社交軟體。中國是微信主要使用市場，在東南亞及海外中國人社群也相當受到歡迎，是全世界最常使用的軟體之一。

關於微信審查對話內容一事，坊間早有耳聞，敏感字詞往往遭到屏蔽，連敏感圖片都能攔截。但若以為只有在中國註冊的帳號才會被「老大哥」盯著，那就大錯特錯了。

根據加拿大多倫多大學「公民實驗室」（Citizen Lab）2020 年提出的一份實驗報告，中國以外的微信用戶，不僅會因政治敏感內容受到監控，使用者發出的內容，也會被用來訓練微信的審查系統。
微信
WeChat
卡巴斯基
中國
加拿大
通訊
審查
安全
隱私
監控
Kaspersky

相關新聞

日本水產品出口因中國禁令大受影響　美國首度採購海鮮供應駐日美軍
日本水產品出口因中國禁令大受影響　美國首度採購海鮮供應駐日美軍
2023/10/30 18:25
〈財經主筆室〉雙11及黑色購物節陸續登場　買氣成全球經濟前景觀察指標
〈財經主筆室〉雙11及黑色購物節陸續登場　買氣成全球經濟前景觀察指標
2023/10/30 16:53
G7暗批中國禁止日本水產進口 駐日使館駁：G7頑固堅持雙重標準
G7暗批中國禁止日本水產進口 駐日使館駁：G7頑固堅持雙重標準
2023/10/30 14:29
台灣旅行團新疆車禍疑司機疲勞駕駛導致　中國國台辦：要求做好善後事宜
台灣旅行團新疆車禍疑司機疲勞駕駛導致　中國國台辦：要求做好善後事宜
2023/10/28 14:22
骨子裡有改革開放的血 為何中國前總理李克強之死恐讓習近平坐立難安？
骨子裡有改革開放的血 為何中國前總理李克強之死恐讓習近平坐立難安？
2023/10/28 12:24

更新時間 : 2023-10-31 18:15 GMT+08:00

最受歡迎

韓劇「惡中之惡」導演將成果歸功池昌旭：說都是他做的也無妨
韓劇「惡中之惡」導演將成果歸功池昌旭：說都是他做的也無妨
萬聖節去哪玩3？2023板橋府中搞什麼鬼10/28登場 密室逃脫、討糖、變裝一次玩個夠
萬聖節去哪玩3？2023板橋府中搞什麼鬼10/28登場 密室逃脫、討糖、變裝一次玩個夠
萬聖節去哪玩1？2023天母搞什麼鬼10/27、28登場 夜行踩街、嘉年華、市集活動一次看
萬聖節去哪玩1？2023天母搞什麼鬼10/27、28登場 夜行踩街、嘉年華、市集活動一次看
Friends六人行馬修派瑞 疑家中浴缸溺斃享年54歲
Friends六人行馬修派瑞 疑家中浴缸溺斃享年54歲
瑞士硬漢藝術家MARCK台北全新個展　開幕派對夾娃娃彈電吉他也談藝術
瑞士硬漢藝術家MARCK台北全新個展　開幕派對夾娃娃彈電吉他也談藝術
韓劇「惡中之惡」大結局即將揭曉　池昌旭：最有魅力的地方在於人物變化
韓劇「惡中之惡」大結局即將揭曉　池昌旭：最有魅力的地方在於人物變化
【以巴衝突的百年心結】加薩走廊、西岸、巴勒斯坦、哈瑪斯　這些名詞代表何種意義？
【以巴衝突的百年心結】加薩走廊、西岸、巴勒斯坦、哈瑪斯　這些名詞代表何種意義？
一天兩起！國道1號南下桃園出口巡邏車自燃 疑傳動軸異常
一天兩起！國道1號南下桃園出口巡邏車自燃 疑傳動軸異常
「誠品生活480」進駐台中七期 10/27搶先體驗 12月試營運
「誠品生活480」進駐台中七期 10/27搶先體驗 12月試營運
「2023新北歡樂耶誕城」11/17開跑 以桑塔熊為主題 4大區塊、8大亮點、交通資訊搶先看
「2023新北歡樂耶誕城」11/17開跑 以桑塔熊為主題 4大區塊、8大亮點、交通資訊搶先看