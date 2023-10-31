「無法接受」的安全風險 加拿大政府裝置禁中國微信、俄國卡巴斯基

基於安全理由，加拿大 30 日宣布政府機關的行動裝置不得使用中國通訊軟體微信（WeChat）及俄國防毒軟體卡巴斯基（Kaspersky），但強調並無資訊外洩。

BBC、路透社報導，加國政府評估之後，認為這兩種軟體帶有「無法接受的隱私及安全風險」。加方稱，雖無法提出微信、卡巴斯基導致政府資料外流的證據，但這些應用程式能肆意取用裝置內容，有風險是再明白不過的事。

30 日，兩大軟體已從所有政府機構的行動裝置移除，未來也不得下載。加拿大 2 月也依類似理由禁止政府裝置使用 TikTok（抖音國際版）。

儘管 TikTok 的風險較常獲得關注，但專家認為，WeChat 危險的多，惟北美國家的公務員較少使用此軟體，故較少人注意到相關風險。

中國微信功能包山包海，通訊、分享相片影片、購物、交友、轉帳、送紅包，可謂全方位社交軟體。中國是微信主要使用市場，在東南亞及海外中國人社群也相當受到歡迎，是全世界最常使用的軟體之一。

關於微信審查對話內容一事，坊間早有耳聞，敏感字詞往往遭到屏蔽，連敏感圖片都能攔截。但若以為只有在中國註冊的帳號才會被「老大哥」盯著，那就大錯特錯了。

根據加拿大多倫多大學「公民實驗室」（Citizen Lab）2020 年提出的一份實驗報告，中國以外的微信用戶，不僅會因政治敏感內容受到監控，使用者發出的內容，也會被用來訓練微信的審查系統。