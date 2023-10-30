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日本水產品出口因中國禁令大受影響　美國首度採購海鮮供應駐日美軍

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/30 18:25
2023/10/30 美國駐日本大使易曼紐（Rahm Emanuel）接受路透社採訪（圖／路透社 ISSEI KATO）

2023/10/30 美國駐日本大使易曼紐（Rahm Emanuel）接受路透社採訪（圖／路透社 ISSEI KATO）

美國駐日本大使易曼紐今（30）日表示，針對中國全面禁止日本水產品進口，美國將開始採購日本海鮮，供應給駐日美軍。

日本在8月底開始將福島第一核電廠核廢水排放入海，讓日本海鮮最大出口國的中國十分不滿，因而全面禁止日本水產品進口，使其出口大受影響。

根據日本財務省9月貿易統計，向中國輸出的海鮮，以及包含罐頭在內的各類水產加工品，總金額約5868萬日圓（約台幣$1270萬），年減99.3%。

路透社報導，易曼紐（Rahm Emanuel）表示，這些禁令是中國「經濟戰爭」的一環，華府應該更廣泛地研究有助於日本應對中國禁令衝擊的方案。

關於購買扇貝在內的水產品供應給駐日美軍一事，易曼紐說，兩方的合作會是長期合約，另外，美國正在與日本當局討論，直接供應日本扇貝給在美國註冊的加工廠商。

易曼紐說，應對中國經濟脅迫的最佳方式，就是向被針對的國家或行業提供協助。七大工業國集團（G7）各國貿易部長昨（30）日在日本大阪召開會議時，也呼籲立即撤銷對日本食品的禁令。

易曼紐透露，美軍先前從未在日本採購當地海鮮，美方的採購量會隨時間增加，並擴大種類，除了供應駐軍食堂和艦艇上的官兵，也會在軍事基地的商店和餐廳販售。

美國此次的購買日本扇貝量為近1頓，與日本去年出口至中國的10萬多噸相比，只是一小部分。
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更新時間 : 2023-10-30 21:24 GMT+08:00

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