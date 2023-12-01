外國人在台灣就業人數十年翻倍 專家指求職「做這些」事半功倍

生活環境安全便利、社會福利資源豐富、自由開放、加上高科技產業成長，外國專業人員在台就業人數逐年成長，根據國家發展委員會的資料，外籍有效聘僱許可人次由 2011 年的 2.68 萬人，成長至 2022 年底的 5.4 萬人，且持續有外籍人才期望在台灣爭取到心儀工作機會，留在台灣。

根據國發會資料，2022 年底，外國人專門性或技術性工作就業人數達 29,845 人，占外國專業人員總數 55%，學校教師工作 7,657 人，補習班語文教師工作 3,548 人，履約人數 8,080 人。

利用多元求職管道

目前求職者最依賴的求職管道是人力銀行，因為它提供的職位數量最多，包括像是 104人力銀行、1111人力銀行、yes123求職網等。Jobseeker 指出，現今求職管道越來越多元化，可以多加利用新興求職管道，像是 LinkedIn、Facebook 徵才、而各大社群論壇像PTT、Dcard都有工作版，也提供許多企業職缺，多關注不同的求職管道、參加就業博覽會，或通過人脈推薦等都能夠創造更多機會。

在看到心儀工作開缺後，如何在數以百計或千計的履歷表中取得台灣雇主青睞？Jobseeker 職涯顧問趙安娜（音譯) 建議，為提高取得面試的機會，履歷內容要做到重點突出，讓人資能快速了解求職者的專業技能與人格特質，而精美的簡歷設計可以留下好印象、為內容加分。目前網路上可以找到許多豐富多元的履歷樣本供參考，或下載履歷表套件，幫助求職者在極短時間內完成一份精美又專業的履歷表，事半功倍。

趙安娜以自身為例，她說自己求職時就是利用這類履歷表套件，不只大幅節省撰寫時間、免去苦思設計排版，更能快速切入重點，讓自己的履歷表在千百份申請中很快地被人資注意到，進而有機會做進一步洽談。

思考自身優勢

此外，求職者在履歷表上還要突顯自身的核心優勢，讓企業人資能在千百份求職信中願意挑選出來邀約面談。顧問趙安娜建議，作為外國求職者也許是你的跨文化經驗、多語言優勢、獨特的專業技能讓你在眾多競爭者中脫穎而出，但同時能夠適應並了解當地文化的人，通常會更會贏得雇主青睞。

申請外國人工作許可

公司確認聘用後，外籍人士必須向勞動部申請工作許可後，才能在台灣工作。依照規定，企業聘用外籍人士需要符合一定的條件，也就是說，並非每家企業都有聘請外籍員工的資格，一般來說，具備聘請外籍員工經驗的企業更願意再次招募外國人，通常都是規模較大的企業，外國人在台灣求職時務必要考量此因素。

保持良好的心態

求職過程中最具挑戰性的部分通常是面對多次失敗和不確定性，外國人通常比本地人需要花費更多時間和精力去投遞職缺和準備面試。顧問趙安娜建議，求職過程中維持正向的態度非常重要，因為它有助於提高自信，毅力和良好的心態是成功的關鍵要素；畢竟找工作需要時間，但堅持不懈和積極的態度最終會帶來成功。