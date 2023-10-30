台泥鎖定低碳建築商機 推出低碳建材 綠色預拌車上路

台泥今(30)日舉辦「台泥Total Climate系列_低碳建材發布會」，百位國內營造建築高層及產官學貴賓齊聚，見證台泥推出全台最低碳的「品牌低碳水泥--卜特蘭石灰石水泥」、「台泥卜特蘭石灰石水泥混凝土」、UHPC低碳高質化建材，共同響應致力營建減碳、邁向低碳城市的目標。聯合國已要求2030年以建材為主的蘊含碳必須減掉40%；台灣內政部、水利署及公共工程委員會也分別規劃自2024年起，推出低碳建築認證等推動營建減碳的政策與要求。瞄準全球營建減碳趨勢與商機，台泥率國內水泥業者之先，推出全系列低碳產品，首波鎖定重視ESG的上市企業、建設公司與營造商客戶，並打出「台泥低碳水泥，減碳不減強度」的保證！台泥也成為目前國內唯一可以針對建築全生命週期提出完整「低碳新能源整合方案」的公司—包括建設階段的低碳建材、綠電儲能建置、到大樓完工後的綠電轉供以及建築物拆除後的廢棄物處理。

今天受邀出席台泥低碳建材發布會的公共工程委員會副主委葉哲良透露，政府每年採購二十二萬筆，將逐步導入碳強度宣告，這樣才會知道政府預算裡面用了多少碳；未來公共建築，在營建一開始，廠商就要預估用了多少碳，最後完工提供清單，包含使用多少材料，以及最後整個建築用了多少碳。BSI東北亞區總經理蒲樹盛指出，他所看到的統計數字，國際綠色債券，發債量最多第一名是低碳建築，再來是低碳運輸、廢棄物管理，第四、五名才是太陽能和風電，這代表全世界各公司，都在融資發債去研究低碳建築。台泥董事長張安平看到上百位營建建築高層及台泥經銷商齊聚台泥，他感性的表示：「謝謝各位今天來台泥，幫助台泥，幫助我們國家，幫助這個地球，一起跨出這一步，走向藍海，這個是未來人類的藍海，不是台泥的。」張安平指出，2017年他接任的時候，就在公司外牆寫著Total Climate Commitment，其實就已經在往低碳走了。現在踏出第一步，我們TCC變成Total climate concrete，水泥混凝土不管怎麼樣，仍舊是最重要的建材，而且是無法替代的低碳建材。但他也認為台泥推出低碳建材只是第一步，「因為我們降得還不夠」，根據SBT 1.5度路徑台泥設定至少還要再降30%碳排放強度。張安平指出，2023年7月是人類有歷史以來最熱的一年，未來甚至會威脅到全人類的生存，這已經不是生意，而是整個人類的生存。張安平也透露台泥未來可以協助處理營建廢棄物。他向所有參與參與發布會的建設營造高階主管表示：「你們現在都用天文數字在處理拆除後的營建廢棄物，而且處理的並不到位，未來我們希望做的是把建築拆除後的預拌混凝土全部可以再回收並且再利用，除了減碳，也不會影響到強度品質。」

根據聯合國環境署統計，全球碳排中，建築及公共工程產業佔43%，其中15%是建材運輸施工等造成的蘊含碳，聯合國已在2021年制定目標，2030新建建築能耗淨零蘊含碳必須減少40%以上。以一棟建築物的生命週期來看，水泥及混凝土碳排佔20%，公共工程生命週期，水泥及混凝土碳排占比更超過50%。也因此在國發會2050年淨零排放路徑中，建築部門被列為四大關鍵減碳部門。內政部計畫明年第一季啟動以建材為主的低碳建築認證；公共工程委員會規劃工程揭露碳排計畫；水利署也研擬讓投標廠商，必須提出工程碳預算，且需檢附建材供應商經驗證的碳排報告，從幾大公部門接連的動作更確認，2024年起低碳建築與低碳工程將逐漸成為市場主流。

台泥是目前國內唯一同時取得環境部碳標籤以及減碳標籤的水泥企業。在此次台泥推出的全新Total Climate系列低碳產品中，最受矚目的是減碳達15.4%的卜特蘭石灰石水泥。石灰石水泥在減碳先驅市場歐洲行之有年，目前在歐洲市場占有率超過三成。台泥創新研發更低碳的綠色配方，讓卜特蘭石灰石水泥可完全取代傳統卜特蘭I 型水泥，且提供更高早期強度。台泥也推出50%綠色配比的卜特蘭石灰石水泥混凝土，它較傳統混凝土耐久性更佳、早期強度更高，坍度與卜特蘭I型水泥混凝土一致，也與傳統使用的混凝土藥劑完全相容，可以使用於一般建築及工程。為了協助建設公司與營造商了解使用低碳建材的減碳效益，台泥在業主規劃階段就會提供自家開發的「低碳建築及工程碳排放試算系統」，協助業主初步以樓地板面積及預估使用的水泥及混凝土量，計算出使用台泥低碳建材可以產生的減碳效果；等到設計圖確認開始施工後，台泥每一批出貨單都會清楚標示「碳排數字」，業主也可以隨時在「台泥產品履歷系統」中掌握碳排及原料來源資訊、相關檢驗報告及經國際驗證機構認可的證書。

台泥也宣布於花蓮和平廠成立全台最大的UHPC超高性能混凝土建材製程中心，並且推出UHPC版片、KT版、磚類產品，最受矚目的還包括先前於能源展亮相，結合UHPC與新能源的專利防火滅火儲能櫃EnergyArk，意味台泥已經從銷售噸數的原料商逐漸轉型為高質化商品的建材品牌。UHPC在歐美國家是深受建築大師喜愛的客製化先驅產品，不僅低碳，也展現可塑性強特質，從平面到鏤空到曲面均可製作，讓建材突破僵化的傳統設計，為建築帶來新的外觀樣貌與藝術魅力，知名的阿布達比羅浮宮鏤雕雙穹頂即由3900塊UHPC構成。