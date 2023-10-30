睡眠呼吸中止症與記憶、與認知能力下降有關！專家解析3大高危族群

當結束一日的忙碌工作後，除了充足睡眠好好休息外，睡眠「品質」也很重要。比如患有睡眠呼吸中止症者，會因為在睡眠中所發生的呼吸中止而導致身體的缺氧與睡眠的中斷，這樣子不連續性的非恢復性睡眠，即使有足夠長度的睡眠時間，也容易導致白天精神不濟，甚至造成其他的健康隱憂。

所謂的睡眠呼吸中止症，常見所指的是睡眠的過程中因為呼吸道的阻塞，造成間歇性的呼吸停止或者呼吸異常。若透過睡眠多項生理檢查（Polysomnography）發現，睡眠中每小時有5次以上的呼吸停止，且伴隨有相關的症狀，或者無症狀但睡眠時每小時有超過15次的呼吸停止，便是患有所謂的睡眠呼吸中止症。

聯安預防醫學機構聯安診 所家醫科陳采汎醫師表示，阻塞性睡眠呼吸中止症的相關症狀之中，最常會被大家聯想到的就是打呼，但其實打呼聲音的大小與睡眠呼吸中止症的嚴重程度未必有關。

陳采汎提醒，除了打呼外，在睡眠中要注意是否發生因嗆到或者困難呼吸感而醒來，或者曾被同睡者觀察到打呼中斷合併停止呼吸的情況，以及是否在白天有異常嗜睡的症狀。

如果有完整的睡眠時間，在日常生活的靜態活動中卻依然有疲累到睡著的狀況，比如看電視或是坐著閱讀書報時會不小心睡著，抑或是開車或乘車過程中，車子只要停下來幾分鐘也會進入睡眠，當白天有上述異常嗜睡的狀況時，一定要警覺是否有睡眠呼吸中止症。

三大族群注意！小心睡眠呼吸中止症上身

睡眠呼吸中止症除了會造成白天嗜睡，注意力、記憶、與認知能力下降，進而增加駕駛的交通意外發生率，同時對心血管疾病的健康也有不小的影響。睡眠呼吸中止會增加高血壓、心肌梗塞、心律不整、中風等風險，也會增加胰島素阻抗與糖尿病的發生機率。

因此建議以下高風險族群可以留意是否有睡眠呼吸中止的相關症狀，並及早檢測是否患有睡眠呼吸中止症的問題：

男性以及停經後女性：根據研究，男性睡眠呼吸中止症者較女性多，但女性若停經後，風險會較以往來的高。 肥胖者：每增加百分之十的體重，睡眠呼吸中止症風險會增加6倍。 顱面與上呼吸道結構異常：如下巴後縮、扁桃腺阻塞、增殖腺肥大等等，容易在躺下來睡覺時，造成呼吸道的阻塞而引起呼吸中止。

陳采汎提醒，睡眠與健康息息相關，更對日常生活影響頗大，甚至情緒波動、記憶與認知功能也會受到影響，因此千萬別以為只要睡眠時間充足就代表有良好睡眠，更重要的是關注睡眠的「品質」。唯有良好的睡眠品質加上充足的睡眠時間，才能睡飽飽精神好，擁有活力十足的健康生活。