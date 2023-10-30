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台灣第二高縣定古蹟、蔣介石行館 阿里山貴賓館修復完成招標中

By 文化組, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/30 17:32
林業保育署嘉義分署歷經8年多歷史調查、規劃設計及施工，2023年完成「阿里山貴賓館」的修復。（圖／林業保育署）

林業保育署嘉義分署歷經8年多歷史調查、規劃設計及施工，2023年完成「阿里山貴賓館」的修復。（圖／林業保育署）

曾為蔣介石行館的「阿里山貴賓館」，歷經八年修復，終於在今年完工。林業及自然保育署嘉義分署正招標中，欲將之營造為結合歷史、文化、休閒功能的阿里山新地標。

位於阿里山國家森林遊樂區內的阿里山貴賓館，建於日治時期 1920年，占地 1603.9 平方公尺，具有特殊的和洋折衷風貌，東側為和館，西側為洋館，原本是達官貴人招待所。1949 年起，成為台灣前總統蔣介石行館，夏日常與家人前往小住。

2009 年，阿里山貴賓館獲指定為嘉義縣縣定古蹟，是全國第二高海拔縣定古蹟。

根據林業及自然保育署，貴賓館修復工程費時八年多，涉及了歷史調查、規劃設計及施工。除了依照日治建築圖，將屋瓦（赤瓦）煙囪、內外牆面、木地板依原貌整修外，為因應未來作為展示及空間活化再利用等用途，加入了現代化的除濕、保暖空調設備。

190 坪的室內空間，規劃了文物展示區、歷史照片與影片放映區及特展區，另重新整理園內的櫻花、杜鵑與檜木老樹頭等，妥善保存阿里山豐富的生態多樣性。

林業及自然保育署表示，阿里山貴賓館未來可供作品展覽、影片投影、休憩空間、餐飲服務、場地租借、住宿體驗活動、解說導覽及手作課程等，除可讓遊客一窺日本皇族高級休憩所與蔣介石行館的神秘面紗外，更可結合靜態文資展覽與特殊日式宿泊、茶道、花藝、棋藝等體驗活動，值得一探究竟。

設籍於本國且經政府登記核可之公司行號、法人組織、團體等有意經營的廠商，皆可於 11 月 14 日前踴躍投標「縣定古蹟阿里山貴賓館委外營運標租案」。

台灣第二高縣定古蹟、蔣介石行館 阿里山貴賓館修復完成招標中
「阿里山貴賓館」民國時期家具。（圖／林業保育署）

台灣第二高縣定古蹟、蔣介石行館 阿里山貴賓館修復完成招標中
「阿里山貴賓館」交誼廳改為影片賞析空間。（圖／林業保育署）

台灣第二高縣定古蹟、蔣介石行館 阿里山貴賓館修復完成招標中
「阿里山貴賓館」襖門有五三桐紋及松樹圖騰。（圖／林業保育署）

台灣第二高縣定古蹟、蔣介石行館 阿里山貴賓館修復完成招標中
「阿里山貴賓館」隨扈寢室牆面展示始建藍晒圖說。（圖／林業保育署）

台灣第二高縣定古蹟、蔣介石行館 阿里山貴賓館修復完成招標中
「阿里山貴賓館」洋館內走廊牆面展示民國時期舊照片。（圖／林業保育署）
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更新時間 : 2023-10-30 21:24 GMT+08:00

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