新北親師生共寫幼兒成長故事　展現親師合作溫馨光影

新北市於今(2023)年出版電子書-《111學年度 公私立幼兒園親師生成長故事》， 透過市內各幼兒園真實的日常教保活動， 分享親師生成長與改變的溫馨紀實， 書寫成一篇篇感人至深的成長故事。

自108學年度起， 教育局每年舉辦幼兒園親師生成長故事方案徵選，透過正向、溫馨、 感人的幼兒園親師生事蹟灌注教育愛， 讓愛的能量源源不斷挹注到每個教保服務園地。今年共計有29篇成 長故事獲獎，本次出版的電子書特別收錄其中11篇優選的作品， 記錄教保服務人員的點滴用心陪伴與無微不至的關懷， 引導孩子們一步步茁壯，一篇篇充滿愛的成長詩篇， 激盪無限溫馨感動。

電子書中其中一篇-「孩子，請讓我陪伴你」， 記錄了市立永和幼兒園老師吳貞慧以「書信」為媒介， 深入瞭解孩子為什麼出現厭食症狀，陪伴孩子面對挫敗、度過焦慮， 並有效地和緩孩子的情緒；另外， 也與家長討論正向行為支持的概念，提供家長更多有效的育兒策略， 讓家長更加信任幼兒園，建立親師溝通間更深厚的互信互愛， 使家長更願意與教師攜手合作。

「我的那一顆閃亮星星」 記錄私立華盛頓幼兒園教保員陳子浠與自閉症幼兒的相處故事。 孩子在一開始進入幼兒園時難以理解各項指令， 更無法跟教保員進行對話互動。在專業耐心的引導下， 孩子不僅在生活自理有進步，更親口對奶奶說出「我愛你」!自閉症 幼兒在情緒與口語表達的成長，對家長來說真的是無法言喻的感動! 而陪伴孩子成長的過程中， 陳子浠教保員在自我特殊教育知能亦提升許多， 對身心障礙幼兒的教學與育兒更有策略， 也進一步感受教保服務人員的價值性與重要性。

教育局表示，幼兒園裡每一個感人的瞬間， 都是親師共譜合奏的默契與共鳴， 攜手打造一個充滿愛與關懷的大家庭，電子書中的溫馨故事， 蘊含的不僅僅是孩子們的成長，還有教保服務人員的專業、 辛勞和家長的參與與支持， 同時彰顯了親師合作的強大力量與共創共贏。 希望透過每年理幼兒園親師生成長故事方案徵選， 讓新北市教保服務人員的專業與認真能持續傳遞，啟動善的循環。 相關成長故事資訊可至「新北市幼兒教育資源網」(https:/ /kidedu.ntpc.edu.tw/app/home. php)查詢。

一起學習桌遊的互動遊戲。(圖／新北市教育局)