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金馬60指定珍珠奶茶午宴手搖飲　台灣春水堂全面換裝

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/30 17:27
春水堂為「金馬60指定手搖茶飲」。（圖／金馬執委會）

春水堂為「金馬60指定手搖茶飲」。（圖／金馬執委會）

春水堂為「金馬60指定手搖茶飲」，將在11月24日入圍午宴與所有海內外影人貴賓分享招牌經典珍珠奶茶，自11月1日起全台春水堂包括外帶紙杯，以及內用杯墊、餐墊紙，也將全面換裝為金馬60聯名主視覺，同時期間限定推出「金馬60雙人套餐」。

「從經典確立未來」是金馬60的主軸，代表新舊共融、持續前進的精神，與春水堂的品牌理念不謀而合，也是本次合作的重要契機。從1983年泡沫紅茶的發明、1987年的珍珠奶茶開始，春水堂帶領百花齊放的全球手搖飲潮流，這次即將透過春水堂的招牌經典珍珠奶茶，向國際影人分享世界珍珠奶茶的發源地、台灣文化創新的軟實力。

金馬60指定珍珠奶茶午宴手搖飲　台灣春水堂全面換裝
春水堂聯名金馬60自11月起，全台春水堂包括外帶紙杯，以及內用杯墊、餐墊紙，全面換裝為金馬60聯名主視覺。（圖／金馬執委會）

春水堂x金馬60聯名主視覺融合金馬與春水堂經典元素，包括金馬獎座、馬頭，以及珍珠奶茶、茶壺、茶杯等，並且運用金馬識別系統如同印璽的朱紅，以及沈穩藍與黑色做搭配，除了呈現典禮正式感，也帶給大家不同以往、鮮明的視覺印象。

「春水堂x金馬60雙人套餐」搭配飲品、主餐、茶點及甜點，包括：頂級烏瓦紅茶、珍珠奶茶、功夫麵、經典開陽麵、招牌滷味豆干米血、泰式檸檬雞柳條及三沾小麻吉，一次品嚐春水堂經典熱銷餐點。

春水堂11月1日上市的「煦冬．好食光」推出冬季新品，許多經典餐點都敲碗回歸！包含無茶類飲品「桂花蕎麥珍珠」，「蕎麥老薑」則是加入嚴選薑母手工熬煮的薑汁；經典復刻餐食包括「經典排骨酥米粉」、「經典開陽麵」、茶點「經典麻辣豆腐」等。
春水堂
金馬60
珍珠奶茶

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更新時間 : 2023-10-30 21:24 GMT+08:00

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