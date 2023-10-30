中華電信HiNet視訊會議　結合羅技視訊產品特色

疫情後，企業的工作模式發生革命性的變化， 遠距工作及混合辦公已成為主流， 因此視訊會議成為不可或缺的辦公工具。 為迎合不斷變化的企業需求，中華電信HiNet攜手合作全球領先 的視訊解決方案提供商Logitech羅技，共同推出「HiNe t Logitech Rally」月租服務，設備可適用大中小不同會議情境， 有效解決企業建置視訊會議室的鉅額負擔，協助企業數位轉型， 提升產業競爭力。

根據全球知名顧問公司Frost & Sullivan的調查研究，視訊會議的需求自36%增長至48 %，其中有52%的頂尖經理人及企業主偏好混合辦公，且IT決策 者心中的前三名依序為雲端會議、專業網路攝影機、 專屬視訊相關配備。因應多元化辦公模式， 中華電信與羅技合作針對企業規劃推出「HiNet Logitech Rally」月租服務，協助企業提升工作效率、 降低溝通成本及增加IT管理靈活度，輕鬆實現設備無痛升級。

羅技身為商務視訊會議設備領域中的先鋒，致力提升會議體驗「Lo gitech Rally」全系列皆擁有微軟Teams認證( Certified for Microsoft Teams)；除了進階機型為分散部署，皆為All-in- one一體成型的設計，內建攝影鏡頭、揚聲器、麥克風，以AI智 慧技術辨識人與背景，針對與會者人臉加強美肌與照明。且羅技Lo gitech Sight AI全景桌面攝影機，可同時自動追蹤四位發話者， 從任何角度都可清楚捕捉會議室正面和中央的最佳視角。

透過上述先進的視訊設備，結合Microsoft Teams視訊會議、共享螢幕和檔案及即時聊天， 使身處異地的團隊更有效地協作。 此外中華電信亦提供硬體式視訊主機， 企業可在擁有全國最大網路頻寬HiNet視訊會議的硬體式MCU 多點控制器系統穩定連線，享受符合ISO/IEC 27001國際資安標準最高品質的視訊會議體驗。

中華電信企業客戶分公司總經理張本元表示：「中華電信提供的Hi Net視訊會議商務解決方案，結合本公司HiNet網路優勢， 自疫情期間已廣泛為許多企業與員工提供各式會議與辦公需求，未來 多元辦公模式已是常態，對於視訊會議的體驗要求會愈高。 現在攜手羅技Logitech視訊產品， 期望帶給企業用戶更優質的即時互動影像及遠端協作服務， 致力使本地企業也能輕鬆無負擔的導入國際指標性視訊系統。」

台港澳Logitech羅技總經理施前江Aries也表示：「 Logitech致力於運用AI智能科技， 賦能企業多元辦公型態的大中小型會議室方案， 十分期待這次與中華電信合作推出的『HiNet Logitech Rally』月租服務，不僅有助於企業提升工作效率和溝通效果， 更希望能幫助企業實現視訊設備無痛升級， 讓多元的Logitech設備搭配更多的選擇方案， 帶給大家混合辦公新邏輯上最大的支持！」

中華電信HiNet視訊會議商務解決方案， 目前已服務政府機關團體、金融相關產業、製造業、旅行業、 各大跨國企業…等，即日起至112年12月31日前只要申租「H iNet Logitech Rally」視訊設備月租服務，享有多項滿額好禮註。此外， 申請Microsoft Teams會議室解決方案，更享八折優惠！優惠活動數量有限， 歡迎洽詢服務專線0800-080-365， 立即瞭解最新優惠方案。

註： 中型會議室方案贈羅技Spotlight先進無線簡報遙控器（ 建議售價$2,999元）或Crayon iPad多功能數位筆（建議售價$2,290元）； 大型會議室方案贈MX Keys Combo無線智能鍵盤滑鼠組（建議售價$7,290元）。

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中華電信HiNet視訊會議：https://reurl. cc/0Z9ozM