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「討糖吃完記得要刷牙哦！」牙仙子の家辦潔牙賽　唐寶寶秀美牙

By 台灣英文新聞
2023/10/30 17:15
圖／新北市立八里愛心教養院

圖／新北市立八里愛心教養院

「小朋友，討糖吃完記得要刷牙哦！」新北市立八里愛心教養院牙仙子の家與牙醫師公會在三峽光明市民活動中心聯合舉辦口腔衛生比賽，除邀請身心障礙兒童參加，社區居民也踴躍報名。適逢萬聖節，許多小朋友都會扮裝向商家討糖吃，牙醫師公會廖春美和黃淳豐兩位醫師趁機呼籲，吃完糖一定要盡快漱口潔牙，以避免蛀牙或齲齒。

八里愛心教養院及附設三峽日托中心推動口腔衛生和潔牙比賽已有13年，院長謝鑫敏表示，有些特教院生因身體張力的關係，不容易清潔牙齒，但口腔衛生關係孩子的飲食和健康，因此照顧員仍必須學習技巧，協助並鼓勵院生刷牙。

今年共有60組報名，分為自刷組、親子組和社區組，小選手在潔牙童謠的伴奏下，依序吃下餅乾，接著刷牙，再由5位評審牙醫師進行檢測。

三峽日托中心的唐寶寶翔翔也參加了潔牙比賽，平時在家媽媽就會教導刷牙，可是翔翔還是蛀牙，經牙仙子の家的護理師檢查發現，原來最後排牙齒都沒刷到，翔翔害怕蛀牙用力刷卻又造成牙齦出血受傷，護理師溫柔地帶領他正確刷牙：輕輕刷，兩顆兩刷至少要刷10下，確保每顆牙齒都刷到。

新北市社會局副局長許秀能到場鼓勵表示，感謝廖春美及黃淳豐二位醫師長期到牙仙子の家駐診，免費提供發展遲緩、身心障礙孩童定期口檢、洗牙、塗氟及溝隙封填等預防齲齒服務，並長期推廣口腔清潔技巧，建立「預防勝於治療」的照護模式。

比賽結果，盧威宏、吳泳樺和吳佳隆父子、劉宥莘分別獲得自刷組、親子組、社區組的第一名。

更新時間 : 2023-10-30 21:23 GMT+08:00

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