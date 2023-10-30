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臺灣證券交易所：上週外資在集中市場賣超725.76億元

賣超鴻海12.05萬張最多，另買超誠美材2.85萬張最多

By 台灣英文新聞
2023/10/30 17:13

根據台灣證券交易所統計，上週（112/10/23~112/10/27）外資在集中市場總買進金額為3,444.70億元，總賣出金額為4,170.46億元，賣超為725.76億元，另統計自112年年初至10月27日止，外資總買進金額為16兆6,811.44億元，總賣出金額為16兆8,017.62億元，累計賣超為1,206.18億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為20兆2,563.34億元新台幣，占全體上市股票市值的39.85%，較10月20日的20兆8,953.08億元新台幣，減少6,389.74億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：誠美材：買進63,700千股，賣出35,187千股，買超28,513千股。

第二名：緯創：買進131,739千股，賣出104,656千股，買超27,083千股。

第三名：華東：買進30,262千股，賣出16,712千股，買超13,550千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：鴻海：買進74,649千股，賣出195,120千股，賣超120,471千股。

第二名：開發金：買進49,966千股，賣出116,803千股，賣超66,837千股。

第三名：聯電：買進119,024千股，賣出171,331千股，賣超52,307千股。

更新時間 : 2023-10-30 21:23 GMT+08:00

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