美中太平洋區域角力　媒體自由成焦點

隨著中國在太平洋區域的影響力漸增，當地媒體已成中美較量新戰場。美國就中國當局操縱全球信息的危險性發出警告，並表示將支持該區域的「自由媒體」。

今年稍早，所羅門群島媒體《所羅門星報》、《群島太陽報》被指控為換取中國資源而「放棄獨立性」。美國國務次卿艾倫 （Elizabeth Allen）十月出訪斐濟、萬那杜等國時強調，華盛頓「優先支持」當地的「獨立媒體」。

艾倫向衛報表示，這種支持將採取「不同的形式」，美國將尋求與太平洋地區的媒體部門合作。

艾倫指出，「作為倡導自由開放的印太區域的一部分，我們將在整個區域倡導媒體自由」，也提及希望與當地的媒體部門合作，提供更多的支持，並強調獨立媒體「對任何民主制度都至關重要」

美國已向數個太平洋國家的新聞媒體提供美聯社、法新社等國際媒體服務。艾倫提及，美國將持續尋求鼓勵獨立新聞報導的機會，「確保當地媒體可以獲得客觀、編輯合理的信息。」

太平洋區域已成中美角逐的戰場之一。近十年來中國也致力在該地區擴張影響力，包括提供援助、深化發展與外交，並在2022年與索羅門群島簽屬安全協議，打破過去該島由澳洲單一提供警務支持的局面。

數十年來美國被詬病在該區缺乏合作夥伴，華盛頓近年也致力強化自身存在，2022年與巴布亞紐幾內亞簽訂防衛合作協議和監視協議，並積極與當地國家建交、進行高層訪問並舉行美國太平洋峰會。

南太平洋大學新聞系主任辛格（Shailendra Singh）表示，媒體是「該區域大國競爭的核心。」他分析，所有爭奪影響力的國家以各種方式向媒體示好，以贏得太平洋區域民眾的心，因為這在一定程度上可以影響當地政府政策。