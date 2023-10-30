BIGBANG GD捲染毒風波　遭曝委任「超豪華律師團」委託費約2千5～5千萬？

南韓團體BIGBANG隊長G-Dragon（GD，本名權志龍）日前因涉吸毒遭警方傳喚調查，一名記者出身的YouTuber透露，GD的律師團「超豪華」，他預估律師費用大概要價10億到20億韓元左右。

YouTuber李鎮浩為娛樂記者出身，他在27日直播中透露，當他看到GD的委任律師時嚇了一跳，對方為憲法法院出身的大法官。

他分析，一般為有名氣的明星做辯護的委任費約為10億韓元，但如果是特殊狀況，或法律上情況較不利的情況下，需要付的錢就會更多，再加上若是法官出身的律師，費用一定會再更高。他推測GD的委任律師費大概介於10億到20億韓元左右（約$2500萬~$5000萬台幣）。

對於GD被禁止出境一事，李鎮浩認為，與其說是被認定嫌疑，不如說是因為要接受調查。

另外，GD在2011年時曾在日本接受毛髮檢驗時，被驗出有大麻反應，GD當時稱是在夜店抽到陌生人給的香菸，不知是大麻所以抽了一口，最後被處以緩起訴處分。

一名名為楊智敏（音譯）的律師29日在電視台YTN的節目Newswide中表示，若被調查機關立案，在某種程度上可以看做是已掌握有意義的證據。

楊智敏說，假設GD確實有吸毒，但時間點已過去很久的話，就算調查機關強制要求調查，也有可能可以逃掉，GD也有可能主張自己是在不知情的情況下注射或服用，或是聲稱是醫院所開立的處方籤含有毒品成分。

GD在27日透過律師表示，吸食毒品一事並非事實，表明自己與最近媒體所報導的「違反毒品管理法」一事無關，他將積極配合調查，更加誠實面對。