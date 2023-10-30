人類有望在太空繁衍後代！日本成功在太空培育老鼠胚胎 創全球首例

日本科學家表示，他們成功在國際太空站（International Space Station）將受精的小鼠胚胎發育成囊胚，而這項首創性研究證明了重力大小對繁殖沒有顯著影響，代表著人類未來有可能在太空繁衍後代。該研究於上週六（10/28）發表在科學期刊《iScience》。

The Japan News報導，這項研究的團隊分別來自山梨大學、日本宇宙航空研究開發機構（Japan Aerospace Exploration Agency），研究人員於 2021 年 8 月將720個冷凍老鼠胚胎由火箭運至國際太空站（ISS），並利用特殊裝置將這些早期階段的胚胎解凍，在太空站培育4天時間。

其中360個在國際太空站的日本希望號(KIBO) 實驗艙的裝置中培養，該裝置產生1的重力，與地球上感受到的重力相同；其餘 360 個在​​無重力環境中培養。最後再將這些胚胎送回地球，與地球上的相互比較。

結果顯示，地球測試中超過60%的胚胎發育成囊胚，而1G太空測試中的胚胎發育率為29.5%，零重力測試中的胚胎發育率為23.6%。地球測試的囊胚，與這些被送回地球實驗室的囊胚樣本進行分析後，未發現去氧核糖核酸（DNA）和基因的狀態有任何重大變化。

根據聲明稿指出，這是「史上首次有研究顯示哺乳動物可能可以在太空繁殖」，也是第一個完全在國際太空站微重力環境下培養哺乳動物早期胚胎的實驗。未來還必須把在太空站培育的囊胚期胚胎植入老鼠體內，進一步檢視老鼠能否生殖，以確認這些囊胚期胚胎是否正常。

隨著人類成功登陸外太空後，科學家越來越好奇重力是否對生殖造成影響，而這項研究就是在這一背景下進行的。 儘管已有鱂魚和蠑螈在微重力環境下孵化的案例，但由於哺乳動物繁殖較困難，這方面的研究也較少。而這類研究對於未來的太空探索及殖民任務可能具有重要性。