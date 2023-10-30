台灣麗寶國際雕塑雙年獎　回收寶特瓶再製唯美《浪花》摘金

「第六屆麗寶國際雕塑雙年獎」由台灣藝術家戴素貞以作品《浪花》奪得金獎！得獎名單昨（29）日在國家兩廳院音樂廳揭曉，本屆銀獎由義大利藝術家Selene Frosini獲得，羅馬尼亞藝術家Petre-Virgiliu Mogosan與土耳其藝術家Ümit Turgay Durgun並列銅獎。

評審團主席日本藝術家伊藤隆道表示，「《浪花》針對時代所產生的問題點，完美呈現在藝術表現，並成功轉化在作品中。作品的層層堆疊深入到細部結構，具有其相當密度的表現力。」戴素貞表示，使用回收的寶特瓶壓成塑料創作《浪花》，想要傳遞的唯有人的行動改變，才能夠改變整個世界。

過去三年全球受到疫情衝擊，但麗寶國際雕塑雙年獎並未因此停辦，此屆共有25個國家、138件作品參與角逐; 評審陣容包含法國知名雕塑家尼古拉.貝杜(Nicolas Bertoux)、日本沖繩縣立藝術大學校長波多野泉(Izumi Hatano)、英國當代水下雕塑家傑森.德卡雷斯.泰勒(Jason deCaires Taylor)、台灣知名雕塑家黎志文、移動雕塑先驅韓旭東教授、國立台北藝術大學校長陳愷璜(Chen Kai-Huang)，以及日本東京大學藝術大學名譽教授伊藤隆道 (Takamichi Ito )等國際上知名藝術家。

評審團主席伊藤隆道表示，「對於這次的評選，每位評審都有很多的見解及看法。這次作品的質地都非常好，評選過程難度很高，需要經過很多次的討論，才能達到共識。希望所有入圍決選的藝術家可以從麗寶國際雕塑雙年獎出發，站上更大的舞台，擁有很好的表現。

今年正好也是「麗寶文化藝術基金會」二十週年，吳寶田董事長表示，「20年來，我們珍惜這個為台灣奉獻服務的契機，堅持初衷努力前行，在學習的過程中更因為有藝術家的參與，讓基金會充滿了向前的熱忱與能量。」



銀獎為義大利藝術家Selene Frosini作品《Thourgh the orizon》。



銅獎為土耳其藝術家Ümit Turgay DURGUN 作品《Kiss of Life》。



羅馬尼亞藝術家Petre Virgiliu MOGOSANU作品《FRAGMENT OF EXISTENCE》並列銅獎。