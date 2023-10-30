G7暗批中國禁止日本水產進口 駐日使館駁：G7頑固堅持雙重標準

七大工業國（G7）28、29 兩日在大阪舉行貿易部長會議，會後發表聯合聲明，要求「立刻撤銷」對日本食品的進口限制，雖未指名道姓，但矛頭顯然指向中國，中國也不甘示弱，回擊 G7 是「雙標」。

路透社報導，除了意有所指的日貨禁令，聲明也同時譴責透過貿易加大經濟威逼的舉措。「我們強烈反對任何將經濟依賴武器化的行徑，致力建構自由、公平、互惠的經濟與貿易關係。」

日本 8 月起開始將福島核災第一核電廠的百萬噸核廢水排入太平洋，中國旋即祭出日本水產全面禁止輸入措施。儘管日本、美國批評此舉不公，俄國為了挺中，本月也宣布跟進，施行類似的進口限制。

針對 G7 聲明，中國駐日大使館駁斥稱，G7 的作法才是經濟脅迫。使館發言人表示，日方「執意啟動核污染水排海，公然向全世界轉嫁核污染風險。」除了要求日本「反躬自省」，更批「經濟脅迫是 G7『專利』」。

發言人稱，「G7 成員破壞公平競爭環境、擾亂全球產供鏈安全穩定的行為可謂比比皆是。我們敦促他們不要頑固堅持雙重標準，以實際行動維護正常國際貿易、投資秩序。」

G7 國家（美國、日本、德國、英國、法國、義大利、加拿大）並對近來中國屢屢控管關鍵礦物出口表達了「關切」。本月稍早，中國對電動車產業至關重要的石墨下達出口限令，旨在鞏固自身的全球製造業霸權。

在中東情勢上，不同於兩周前 G7 財長同聲譴責哈瑪斯對以色列的「恐怖攻擊」，這回 G7 貿易部長並未提及中東危機，僅呼籲各界正視「天然災難與緊急情況下，人道物資跨境移動所面臨的挑戰。」