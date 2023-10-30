日本熊擊事件創單年、單月新高 起因食物不足、棲息地界線模糊

日本「熊擊人」事件急遽上升，日媒統計，該國今年迄今至少172人遭遇熊襲受傷，創下新高，且本（10）月創下單月新高至少63人的紀錄。專家指出，去年果實豐收與今年形成反差，以及棲息地與人類生活區界線模糊，導致熊在冬眠前為覓食而頻繁傷人。

根據日本環境省統計，今年4月9日期間，共有109人遭受熊擊。NHK統計則指出，該國的18個都道府縣，今年迄今累計至少172人遭遇熊襲受傷，而10月至今，已有63人受傷，兩者數據相加，今年受害人數已上升到172人。

報導指出，這已遠超出2020年的158人受害的紀錄，而10月的單月紀錄已刷新2006年10月49人受傷的紀錄。

熊擊事件主要集中在本州島東北地方，逾3成攻擊事件發生在秋田縣，共59人受害；岩手縣40人受害、福島縣13人受害、青森縣11人受害；本州中部的長野縣（10人）、新潟縣（７人）傳出熊擊事件。

衛報引述專家意見指出，熊擊事件急遽上升，是因為去年橡實與山毛櫸果豐收，使得熊崽成長良好，而今年反而食物短缺，導致熊在12月進入冬眠前，冒險前進人口稠密的區域尋找食物。

過往多為誤入森林的採集者或毫無戒備的徒步旅行者與熊撞個正著，但由於熊的自然棲息地與人口凋敝的村莊，界線已漸趨模糊，這也導致熊與人的接觸變得更為頻繁。

而根據共同社報導，岩手縣當局指出，熊擊事件有半數以上發生在人們的家中或附近，且有２成的受害者有先採取預防措施，如攜帶具嚇阻作用的熊鈴。

而秋田縣在本月傳出同隻熊在一天之內襲擊６人的案件，包括一位年逾80的老太太及在公車站等車的女學生，而其中三起襲擊案發生在靠近商店、住宅及醫院的街區。今年該縣的熊擊事件是去年的8倍。