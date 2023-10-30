「2023新北歡樂耶誕城」11/17開跑 以桑塔熊為主題 4大區塊、8大亮點、交通資訊搶先看

新北歡樂耶誕城迄今已邁入第13年，今年將從11月17日起至明年元旦，連續46天點亮新北，此次市府廣場以桑塔熊為主題，打造4大區塊及8大亮點營造夢幻燈海，包含飄雪的甜點小鎮、全台唯一巨型薑餅人等，還有開城史上最廣光雕投影展演紀錄，週末假期有巨星演唱會、環保尋寶趣、運動派對、毛寶貝市集等精彩活動，歡迎大家來新北過個甜甜的耶誕假期。

觀光旅遊局表示，主題燈海分別在市民廣場、站前廣場、萬坪公園及府中廣場等，營造夢幻主題燈海，更特別打造天幕式耶誕樹化身為抹茶耶誕樹蛋糕，周圍設置繽紛甜點蛋糕以及層層光影設計，宛如蛋糕糖霜般點綴整個耶誕樹。

每年掀起打卡熱潮的耶誕城光廊及燈飾光環境更是絢麗，包含銀河光廊、琉星光廊、繁星光廊、金彩華爾滋光廊、紫藤精靈光廊、心願光廊及瑰麗光廊，以及天使祝福大道、星想事成大道、好樹成雙大道、幸福花鹿大道及Sweet World邀請大家一同漫步其中，感受繽紛浪漫的耶誕氛圍。

位在新府天橋的金彩華爾滋光廊，以點亮水晶光廊，充滿魅力的金黃閃爍燈光亮起，亮麗璀璨、華麗閃耀，結合獨特水晶切面造型的框架佈置，絕對是值得收藏在心間的美麗景色。（圖／新北市政府）

此外，備受國際矚目的「新北歡樂耶誕城」光雕投影秀，今年創下開城史上最廣光雕投影展演紀錄，以創新裸視3D投影技術，搭配桑塔熊造型逐格燈條，展現高規沉浸式體驗聲光秀，將帶給民眾全新的感官震撼。



新北歡樂耶誕城豐富多樣的系列活動將由「耶誕開城秀」於11月17日點燈登場， 11月18、19日將舉辦「童趣嘉年華」，集結精彩生動的音樂歌舞演出以及可愛卡通人物帶動跳，帶給大家最歡樂的耶誕氣氛，眾所矚目的巨星耶誕演唱會於12月9、10日開唱；此外，別具異國耶誕氣氛的德國耶誕派對也將於12月15至17日盛大登場。

活動資訊

新北耶誕城活動日期：

活動日期：2023/11/17(五)-2024/1/1(一)

活動地點：

新北市市民廣場（新北市板橋區中山路一段161號）

板橋車站站前廣場（新北市板橋區縣民大道二段7號）

板橋府中商圈（新北市板橋區縣民大道、重慶路徒步區）

萬坪公園（新北市板橋區文化路、新府路口）

乘車資訊：

建議民眾可多加利用大眾交通運輸工具，包含搭乘高鐵、火車、捷運或公車前往。

捷運：

新北市市民廣場

「捷運板南線/板橋站」2號出口、3A出口(由地下道前往市府)

「捷運環狀線/板橋站」4號出口（縣民大道）

「捷運板南線/板橋站」2號出口、3A出口(由地下道前往市府) 「捷運環狀線/板橋站」4號出口（縣民大道） 板橋車站站前廣場

「捷運板南線/板橋站」3號出口

「捷運環狀線/板橋站」5號出口

「捷運板南線/板橋站」3號出口 「捷運環狀線/板橋站」5號出口 萬坪公園

「捷運板南線/板橋站」1號出口

「捷運板南線/板橋站」1號出口 府中商圈

「捷運板南線/府中站」1~3號出口

高鐵/火車：

搭乘至板橋車站下車，燈區皆在車站周邊步行可抵之處

公車：

新北市政府(新府路) ： 234、245、265、307、577、651、667、705、810、847 、897、1032

234、245、265、307、577、651、667、705、810、847 、897、1032 新北市政府(中山路)： 51、234、265、651、705、813(含區間車)、982

51、234、265、651、705、813(含區間車)、982 板橋公車站： 99、234、245、265、307、577、651、667、702、705、786、805、810、824、847、848、857、897、920、932、947、948、952、963、965、982、藍32、藍33、藍37、藍38、F501、「三峡一捷運臺大醫院站」跳蛙公車、「中和一新北板橋公車站」跳蛙公車、「淡水新市鎮一板橋」跳蛙公車

99、234、245、265、307、577、651、667、702、705、786、805、810、824、847、848、857、897、920、932、947、948、952、963、965、982、藍32、藍33、藍37、藍38、F501、「三峡一捷運臺大醫院站」跳蛙公車、「中和一新北板橋公車站」跳蛙公車、「淡水新市鎮一板橋」跳蛙公車 板橋車站(文化路)：245、264、310、656、701、793、806、910、918(區間車)、920、930、930延、982、99、藍33、1070、「林口一板橋」跳蛙公車、「林口一捷運府中站」跳蛙公車

更多活動資訊請上新北市觀光旅遊網、新北市歡樂耶誕城官方網頁或加入新北旅客Facebook粉絲團查詢。