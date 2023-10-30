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「2023新北歡樂耶誕城」11/17開跑 以桑塔熊為主題 4大區塊、8大亮點、交通資訊搶先看

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/30 11:00
將耶誕樹打造成抹茶蛋糕，夜間仰頭觀望可看見滿天繁星，白天看則是宛如蛋糕糖霜般點綴整個耶誕樹。（圖／新北市政府）

將耶誕樹打造成抹茶蛋糕，夜間仰頭觀望可看見滿天繁星，白天看則是宛如蛋糕糖霜般點綴整個耶誕樹。（圖／新北市政府）

新北歡樂耶誕城迄今已邁入第13年，今年將從11月17日起至明年元旦，連續46天點亮新北，此次市府廣場以桑塔熊為主題，打造4大區塊及8大亮點營造夢幻燈海，包含飄雪的甜點小鎮、全台唯一巨型薑餅人等，還有開城史上最廣光雕投影展演紀錄，週末假期有巨星演唱會、環保尋寶趣、運動派對、毛寶貝市集等精彩活動，歡迎大家來新北過個甜甜的耶誕假期。

觀光旅遊局表示，主題燈海分別在市民廣場、站前廣場、萬坪公園及府中廣場等，營造夢幻主題燈海，更特別打造天幕式耶誕樹化身為抹茶耶誕樹蛋糕，周圍設置繽紛甜點蛋糕以及層層光影設計，宛如蛋糕糖霜般點綴整個耶誕樹。

每年掀起打卡熱潮的耶誕城光廊及燈飾光環境更是絢麗，包含銀河光廊、琉星光廊、繁星光廊、金彩華爾滋光廊、紫藤精靈光廊、心願光廊及瑰麗光廊，以及天使祝福大道、星想事成大道、好樹成雙大道、幸福花鹿大道及Sweet World邀請大家一同漫步其中，感受繽紛浪漫的耶誕氛圍。

「2023新北歡樂耶誕城」11/17開跑 以桑塔熊為主題 4大區塊、8大亮點、交通資訊搶先看位在新府天橋的金彩華爾滋光廊，以點亮水晶光廊，充滿魅力的金黃閃爍燈光亮起，亮麗璀璨、華麗閃耀，結合獨特水晶切面造型的框架佈置，絕對是值得收藏在心間的美麗景色。（圖／新北市政府）

此外，備受國際矚目的「新北歡樂耶誕城」光雕投影秀，今年創下開城史上最廣光雕投影展演紀錄，以創新裸視3D投影技術，搭配桑塔熊造型逐格燈條，展現高規沉浸式體驗聲光秀，將帶給民眾全新的感官震撼。

新北歡樂耶誕城豐富多樣的系列活動將由「耶誕開城秀」於11月17日點燈登場， 11月18、19日將舉辦「童趣嘉年華」，集結精彩生動的音樂歌舞演出以及可愛卡通人物帶動跳，帶給大家最歡樂的耶誕氣氛，眾所矚目的巨星耶誕演唱會於12月9、10日開唱；此外，別具異國耶誕氣氛的德國耶誕派對也將於12月15至17日盛大登場。

  • 活動資訊

新北耶誕城活動日期：

活動日期：2023/11/17(五)-2024/1/1(一)

活動地點：

  • 新北市市民廣場（新北市板橋區中山路一段161號）
  • 板橋車站站前廣場（新北市板橋區縣民大道二段7號）
  • 板橋府中商圈（新北市板橋區縣民大道、重慶路徒步區）
  • 萬坪公園（新北市板橋區文化路、新府路口）

乘車資訊：

建議民眾可多加利用大眾交通運輸工具，包含搭乘高鐵、火車、捷運或公車前往。

捷運：

  • 新北市市民廣場
    「捷運板南線/板橋站」2號出口、3A出口(由地下道前往市府)
    「捷運環狀線/板橋站」4號出口（縣民大道）
  • 板橋車站站前廣場
    「捷運板南線/板橋站」3號出口
    「捷運環狀線/板橋站」5號出口
  • 萬坪公園
    「捷運板南線/板橋站」1號出口
  • 府中商圈
    「捷運板南線/府中站」1~3號出口

高鐵/火車：

搭乘至板橋車站下車，燈區皆在車站周邊步行可抵之處

公車：

  • 新北市政府(新府路) ：234、245、265、307、577、651、667、705、810、847 、897、1032
  • 新北市政府(中山路)：51、234、265、651、705、813(含區間車)、982
  • 板橋公車站：99、234、245、265、307、577、651、667、702、705、786、805、810、824、847、848、857、897、920、932、947、948、952、963、965、982、藍32、藍33、藍37、藍38、F501、「三峡一捷運臺大醫院站」跳蛙公車、「中和一新北板橋公車站」跳蛙公車、「淡水新市鎮一板橋」跳蛙公車
  • 板橋車站(文化路)：245、264、310、656、701、793、806、910、918(區間車)、920、930、930延、982、99、藍33、1070、「林口一板橋」跳蛙公車、「林口一捷運府中站」跳蛙公車

更多活動資訊請上新北市觀光旅遊網新北市歡樂耶誕城官方網頁或加入新北旅客Facebook粉絲團查詢。
新北
板橋
新北耶誕城

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