國防部談中共滲透台灣途徑：袍澤眷屬情、網路接觸等

中共對台滲透層出不窮，台商、公務員、軍職人員都成目標對象。國防部今（30）日對立法院的專案報告指出，研析近年中共對台滲透管道，主要區分「袍澤情誼」、「眷屬親情」、「犯罪集團」、「網路接觸」等4大方式，國防部也提出三大機制作為反制。

中共不僅對台文攻武嚇，也藉由介選、認知作戰、人員滲透等手法意圖控制台灣，日前才傳台商穿針引線，意圖掌握台灣獨派人士資訊，並滲透台灣蒙藏中心科員獲取藏獨人士情資等，外媒近年也屢屢示警，稱中共已滲透台灣許多政府部門、軍方及領導層，包含保護台灣總統蔡英文的維安特勤人員。

涉為中國刺探情資 台灣蒙藏中心科員、台商夫婦等依國安法起訴

紐時：中國已滲透台灣政府許多部門

中央社報導，國防部、國家安全局、內政部警政署、移民署、海洋委員會海巡署、法務部調查局等單位，今日上午赴立法院外交及國防委員會專案報告「兩岸情勢嚴峻下檢討國軍軍紀、軍品管理及防止國防機敏訊息洩密對岸之精進作為」，並備質詢。

國防部在報告中指出，研析近年中共對台滲透管道，主要區分「袍澤情誼」、「眷屬親情」、「犯罪集團」、「網路接觸」等4大方式，該部也推出「修訂人員安全查核規範」、「查核高風險對象並鼓勵檢舉不法」、以及「修正軍網檔案管理傳輸流程」應對反制。

國防部統計，2011年迄今，司法機關起訴共諜案件涉及現、退役官兵，但由國防部官兵檢舉等佔比達86.8%，防處作為已見成效；此外，也已針對全軍公務電腦網域資安健診，並研修軍網檔案傳輸作業流程及罰則，律定各級保密督導官為檔案傳輸專責審核人員，周延資訊檔案傳輸檢管機制。

國安局在報告中表示，近期中共對台灣滲透的目標，朝向基層、全面化，手法著重迂迴隱蔽，對國安防護工作形成挑戰，國安局為此提升誘因鼓勵主動檢舉，同時依照風險層級篩濾對象，加強關注有異常徵候的人員。

法務部調查局指出，近年中共情工部門積極運用各種管道擴大對台統戰滲透，意圖吸收軍事機關及具接秘管道人員，在台發展組織及刺探機密，調查局將強化科技偵蒐能量，包括靈活運用電腦蒐證等偵查技能等，增加案件偵辦力度及證據力。