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太委屈唱17年！故宮〈蘇軾書前赤壁賦〉不見天日　登候選國寶一雪前恥

候選國寶展期到今年12月24日

By 藝文組, 台灣英文新聞－記者
2023/10/30 09:52
蘇軾〈書前赤壁賦〉現藏於台北故宮（圖／故宮官網）

蘇軾〈書前赤壁賦〉現藏於台北故宮（圖／故宮官網）

台北故宮十月例行推出「國寶展」，今年更貼心規劃展出6件「候選國寶」，其中唐宋八大家之一蘇軾的〈書前赤壁賦〉17年來首次展出，更被故宮書畫文獻處代理處長何炎泉稱為「最委屈的國寶」。

台灣故宮收藏近70萬件文物，其中國寶約僅450件，珍貴之於，不免有許多遺珠。文建會於2005年依新修訂的文資法，將古物分為國寶、重要古物與一般古物三級，2008年起分批提報文資審議，由文資局古物審議委員進行實勘與審議。迄今，書畫碑帖類文物便有231件被指定為國寶，近期再提6件送審國寶，三個月內分曉。

這6件候選國寶分別為唐吳彩鸞〈書唐韻〉、宋蘇軾〈書前赤壁賦〉、宋李唐〈大江浮玉〉、元吳鎮〈嘉禾八景〉、明陳洪綬〈畫隱居十六觀〉、清傳綮〈寫生〉等6件「候選」國寶。

過去因為書畫文物屬於紙、絹脆弱材質，展期以3個月為限，待古物審議結果公告後展期已下檔，民眾通常無緣得見，因此故宮本期特別規劃「國寶進行式」，由今年10月至12月24日六件候選國寶與宋人〈柳陰高士圖〉、宋人〈畫雪蘆雙雁〉、元盛懋〈秋林高士圖〉、明陳淳〈設色花卉〉等4件候選重要古物一起在故宮展出。

故宮書畫文獻處代理處長何炎泉透露，這批國寶將是「倒數第二批國寶」，大概再提報個兩到三批，故宮書畫中的「候選國寶」已全部提報完畢。

提及蘇軾的〈書前赤壁賦〉，何炎泉稱之為「最委屈的國寶」，該文物蘇東坡手書「赤壁賦」的唯一真跡，當與「寒食帖」、「江上帖」等蘇軾真跡同列為國寶；何況連元代書法家趙孟頫手書的前後赤壁賦，早在2009年就劃為國寶。蘇軾的〈書前赤壁賦〉迄今都沒有文資身分，還是最近提審為國寶，且也因程序問題17年未曾展出。
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更新時間 : 2023-10-30 10:11 GMT+08:00

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