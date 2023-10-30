無國界記者組織指路透記者遭「鎖定攻擊」炸死 以色列軍方：不保證記者安全

10 月 13 日，一名路透社攝影記者在黎巴嫩南部、以色列邊界遭砲彈攻擊身亡，「無國界記者組織」（Reporters Without Borders，RSF）29 日表示，跡證直指這並非誤擊，而是來自以色列方向的蓄意攻擊，另以國軍方稍早回函媒體稱，砲彈無眼，無法保證在加薩報導的記者安全。

路透社報導，RSF 依據彈道分析、目擊者描述、影像分析等證據，稱攻擊來自記者所在位置的東方，也就是以色列。兩次襲擊間隔不過 30 多秒，來自同一方向，顯見是精準攻擊。

遇襲當下，殉職的記者阿布杜拉（Issam Abdallah）正與六名記者在黎巴嫩南部阿瑪阿沙布村（Alma al-Shaab）一處山頂拍攝。以軍與黎巴嫩武裝分子真主黨（Hezbollah）在該地區交火激烈。

RSF 表示，為了尋找合適的取景地點，記者在該處山頂已待了逾一小時，戴著頭盔、身著寫著「媒體」（press）的防彈背心，也未躲躲藏藏，不可能被誤認為武裝分子。在場的還包括半島電視台、法新社記者，攻擊遭成車輛損毀、數名記者受傷。

路透社要求以色列給個交代，徹查這起攻擊事件。本週稍早，路透社、法新社敦促以色列國防軍（Israel Defense Forces，IDF）保證，對加薩的空襲不會使媒體記者淪為目標，但以方回函卻稱，恕難從命。

IDF 在信中表示，以國針對的是加薩所有的哈瑪斯（Hamas）據點，但哈瑪斯會故意「在記者與百姓附近活動」，且砲彈無眼，難免損及鄰近建築物，且哈瑪斯火箭也可能誤擊加薩人民。「鑒於上述情況，實難保證貴公司員工安全，強烈建議自行採取必要安全措施。」

根據總部位於紐約的「保護記者委員會」（Committee to Protect Journalists），以巴衝突爆發迄今，已 27 名記者在衝突中喪生，多數位於加薩，但也有部分媒體是在以色列與黎巴嫩南境遇襲。