Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

無國界記者組織指路透記者遭「鎖定攻擊」炸死 以色列軍方：不保證記者安全

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/30 09:45
2022年4月17日，路透社記者阿布杜拉拍攝一名受訪的烏克蘭女子。阿布杜拉於2023年10月13日在黎巴嫩南境空襲中身亡。（圖／路透社/U...

2022年4月17日，路透社記者阿布杜拉拍攝一名受訪的烏克蘭女子。阿布杜拉於2023年10月13日在黎巴嫩南境空襲中身亡。（圖／路透社/U...

10 月 13 日，一名路透社攝影記者在黎巴嫩南部、以色列邊界遭砲彈攻擊身亡，「無國界記者組織」（Reporters Without Borders，RSF）29 日表示，跡證直指這並非誤擊，而是來自以色列方向的蓄意攻擊，另以國軍方稍早回函媒體稱，砲彈無眼，無法保證在加薩報導的記者安全。

路透社報導，RSF 依據彈道分析、目擊者描述、影像分析等證據，稱攻擊來自記者所在位置的東方，也就是以色列。兩次襲擊間隔不過 30 多秒，來自同一方向，顯見是精準攻擊。

遇襲當下，殉職的記者阿布杜拉（Issam Abdallah）正與六名記者在黎巴嫩南部阿瑪阿沙布村（Alma al-Shaab）一處山頂拍攝。以軍與黎巴嫩武裝分子真主黨（Hezbollah）在該地區交火激烈。

RSF 表示，為了尋找合適的取景地點，記者在該處山頂已待了逾一小時，戴著頭盔、身著寫著「媒體」（press）的防彈背心，也未躲躲藏藏，不可能被誤認為武裝分子。在場的還包括半島電視台、法新社記者，攻擊遭成車輛損毀、數名記者受傷。

路透社要求以色列給個交代，徹查這起攻擊事件。本週稍早，路透社、法新社敦促以色列國防軍（Israel Defense Forces，IDF）保證，對加薩的空襲不會使媒體記者淪為目標，但以方回函卻稱，恕難從命。

IDF 在信中表示，以國針對的是加薩所有的哈瑪斯（Hamas）據點，但哈瑪斯會故意「在記者與百姓附近活動」，且砲彈無眼，難免損及鄰近建築物，且哈瑪斯火箭也可能誤擊加薩人民。「鑒於上述情況，實難保證貴公司員工安全，強烈建議自行採取必要安全措施。」

根據總部位於紐約的「保護記者委員會」（Committee to Protect Journalists），以巴衝突爆發迄今，已 27 名記者在衝突中喪生，多數位於加薩，但也有部分媒體是在以色列與黎巴嫩南境遇襲。
記者
無國界記者組織
以色列
黎巴嫩
路透社
法新社
半島電視台
哈瑪斯
武裝分子
轟炸
空襲
精準攻擊

相關新聞

加薩通訊全斷 聯合國通過議案籲以巴停火 安理會如虛設
加薩通訊全斷 聯合國通過議案籲以巴停火 安理會如虛設
2023/10/28 15:50
被迫上烏克蘭戰場 美國：俄國殺害畏戰士兵
被迫上烏克蘭戰場 美國：俄國殺害畏戰士兵
2023/10/27 17:01
美媒：北韓向哈瑪斯等中東武裝團體提供武器及訓練　歷史已達數十年
美媒：北韓向哈瑪斯等中東武裝團體提供武器及訓練　歷史已達數十年
2023/10/25 12:44
地面戰為何只聞樓梯響？金融時報：以色列喬不攏退場策略
地面戰為何只聞樓梯響？金融時報：以色列喬不攏退場策略
2023/10/25 10:15
〈時評〉小寫大寫大不同
〈時評〉小寫大寫大不同
2023/10/24 17:00

更新時間 : 2023-10-30 10:10 GMT+08:00

最受歡迎

萬聖節去哪玩3？2023板橋府中搞什麼鬼10/28登場 密室逃脫、討糖、變裝一次玩個夠
萬聖節去哪玩3？2023板橋府中搞什麼鬼10/28登場 密室逃脫、討糖、變裝一次玩個夠
韓劇「惡中之惡」導演將成果歸功池昌旭：說都是他做的也無妨
韓劇「惡中之惡」導演將成果歸功池昌旭：說都是他做的也無妨
萬聖節去哪玩1？2023天母搞什麼鬼10/27、28登場 夜行踩街、嘉年華、市集活動一次看
萬聖節去哪玩1？2023天母搞什麼鬼10/27、28登場 夜行踩街、嘉年華、市集活動一次看
韓劇「惡中之惡」大結局即將揭曉　池昌旭：最有魅力的地方在於人物變化
韓劇「惡中之惡」大結局即將揭曉　池昌旭：最有魅力的地方在於人物變化
「誠品生活480」進駐台中七期 10/27搶先體驗 12月試營運
「誠品生活480」進駐台中七期 10/27搶先體驗 12月試營運
瑞士硬漢藝術家MARCK台北全新個展　開幕派對夾娃娃彈電吉他也談藝術
瑞士硬漢藝術家MARCK台北全新個展　開幕派對夾娃娃彈電吉他也談藝術
Friends六人行馬修派瑞 疑家中浴缸溺斃享年54歲
Friends六人行馬修派瑞 疑家中浴缸溺斃享年54歲
骨子裡有改革開放的血 為何中國前總理李克強之死恐讓習近平坐立難安？
骨子裡有改革開放的血 為何中國前總理李克強之死恐讓習近平坐立難安？
一天兩起！國道1號南下桃園出口巡邏車自燃 疑傳動軸異常
一天兩起！國道1號南下桃園出口巡邏車自燃 疑傳動軸異常
萬聖節去哪玩2？台北兒童新樂園「萬聖變裝點心趴」10/28、29登場 闖關拿SWITCH 還有璀璨煙火秀
萬聖節去哪玩2？台北兒童新樂園「萬聖變裝點心趴」10/28、29登場 闖關拿SWITCH 還有璀璨煙火秀