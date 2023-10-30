【台灣2024大選】藍白30日上午9:30正式展開政黨協商　朱立倫柯文哲出席

藍白合金天(30日) 正式進入「政黨協商」階段，國民黨主席朱立倫，將和民眾黨總統參選人柯文哲進行上午9時30分在市長官邸沙龍表演廳，進行「黨與黨」的協商。

據悉今天會談重點偏向共有的政策、立委選舉，至於總統要以什麼樣的基本態度，今天也許有時間會談一些，但最終將是由國民黨總統參選人侯友宜、朱立倫、柯文哲，一起坐下來談。

根據國民黨與民眾黨公布的流程，今天上午9時30分，雙方到場進行會前拍攝，並於9時35分進行閉門會談，預計10時30分舉行會談後記者會。

對於今天的藍白政黨協商會議，中央社引述民眾黨指出，目前國內有高達6成民意期待2024政黨輪替，柯文哲也以具體行動回應民意，以開放胸襟、公平且透明的辦法，結合在野力量，終結「新黨國、新威權、新潮流」，開創長治久安台灣新政治。

民眾黨並表示，今天政黨協商議程重點，分別為建立「聯合政府」方式、爭取立委席次極大化，以及最強在野總統候選人產生方式。

中時新聞網引述柯文哲說，政黨協商期限是11月20日總統及立委參選人登記日，他會努力到最後一秒。

報導並稱27日下午雙方已派幕僚進行會前磋商，國民黨代表包括國民黨副秘、朱立倫辦公室主任江俊霆、文傳會主委林寬裕、發言人楊智伃，民眾黨則由柯文哲競選辦公室主任周榆修、競選辦公室發言人陳智菡代表。